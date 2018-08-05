Клопп доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона после убедительного дебюта своего новичка в предсезонном матче против "Наполи".
Оформив свой переход на "Энфилд" из "Ромы" за 67 миллионов фунтов в прошлом месяце, Алиссон продолжил отдыхать и лишь на текущей неделе приступил к тренировкам с командой Клоппа.
Юрген счел форму Алиссона достаточной, чтобы отправить 25-летнего бразильца на ворота в предпоследнем матче предсезонного периода — против "Наполи" в субботу в Дублине.
Алиссон достойно провел этот матч, поспособствовав победе своей новой команды со счетом 5:0. Игрок сборной Бразилии имел не так много работы, зато поучаствовав в комбинации, приведшей к первому голу "красных".
"Он весьма неплохой футболист! Это была хорошая игра, без слабых мест. Каждый может себе представить, каково это сыграть свой первый матч после всего того, что о нем было написано".
"Наполи" был сильнейшей командой, против которой мы пока что играли, и они выставили практически свой сильнейший состав. Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко".
"Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Добавим, ложкой дегтя в этой победе стала травма полузащитника Джеймса Милнера. После игры 32-летнему англичанину наложили аж 15 швов.
05.08.2018 00:05
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Последние комментарии:
просто окрапил середняков из манчестера
вазазахаххаха
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Здорово поссал на муму и мс)))
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Чемп можно не начинать.
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YNWA!!!
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