Клопп доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона после убедительного дебюта своего новичка в предсезонном матче против "Наполи".

Оформив свой переход на "Энфилд" из "Ромы" за 67 миллионов фунтов в прошлом месяце, Алиссон продолжил отдыхать и лишь на текущей неделе приступил к тренировкам с командой Клоппа.



Юрген счел форму Алиссона достаточной, чтобы отправить 25-летнего бразильца на ворота в предпоследнем матче предсезонного периода — против "Наполи" в субботу в Дублине.



Алиссон достойно провел этот матч, поспособствовав победе своей новой команды со счетом 5:0. Игрок сборной Бразилии имел не так много работы, зато поучаствовав в комбинации, приведшей к первому голу "красных".



"Он весьма неплохой футболист! Это была хорошая игра, без слабых мест. Каждый может себе представить, каково это сыграть свой первый матч после всего того, что о нем было написано".



"Наполи" был сильнейшей командой, против которой мы пока что играли, и они выставили практически свой сильнейший состав. Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко".



"Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Добавим, ложкой дегтя в этой победе стала травма полузащитника Джеймса Милнера. После игры 32-летнему англичанину наложили аж 15 швов.