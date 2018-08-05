Клопп доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль"

Алиссон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона после убедительного дебюта своего новичка в предсезонном матче против "Наполи".

Оформив свой переход на "Энфилд" из "Ромы" за 67 миллионов фунтов в прошлом месяце, Алиссон продолжил отдыхать и лишь на текущей неделе приступил к тренировкам с командой Клоппа.

Юрген счел форму Алиссона достаточной, чтобы отправить 25-летнего бразильца на ворота в предпоследнем матче предсезонного периода — против "Наполи" в субботу в Дублине.

Алиссон достойно провел этот матч, поспособствовав победе своей новой команды со счетом 5:0. Игрок сборной Бразилии имел не так много работы, зато поучаствовав в комбинации, приведшей к первому голу "красных".

"Он весьма неплохой футболист! Это была хорошая игра, без слабых мест. Каждый может себе представить, каково это сыграть свой первый матч после всего того, что о нем было написано".

"Наполи" был сильнейшей командой, против которой мы пока что играли, и они выставили практически свой сильнейший состав. Алиссон очень хорошо читал игру и всегда оказывался в нужном положении позади оборонительной линии, которая действовала высоко".

"Он активно участвовал в розыгрыше мяча, и нам нужно привыкнуть, чтобы делать это чаще. Я увидел много хороших ситуаций. В решающие моменты он ловил мяч, и я остался очень доволен", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Добавим, ложкой дегтя в этой победе стала травма полузащитника Джеймса Милнера. После игры 32-летнему англичанину наложили аж 15 швов.



Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1160

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 05.08.2018 01:42 # blackdreamer
    просто окрапил середняков из манчестера
    вазазахаххаха

    (ответить)

  2. serg110kv 05.08.2018 00:43 # serg110kv
    Здорово поссал на муму и мс)))

    (ответить)

  3. lfc-in-my-heart 05.08.2018 00:22 # lfc-in-my-heart
    Чемп можно не начинать.

    (ответить)

  4. only--liverpool 05.08.2018 00:08 # only--liverpool
    YNWA!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: