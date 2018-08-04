"Борнмут" согласовал стоимость Джефферсона Лермы

"Борнмут", наконец, согласовал компенсацию за полузащитника "Леванте" и сборной Колумбии Джефферсона Лерму в размере 25 миллионов фунтов.

Лерма выступал за "Леванте" с лета 2015, утвердившись в качестве основного игрока, а затем заявив о себе и на международной арене — Джефферсон принял участие во всех четырех матчах колумбийцев на Чемпионате Мира в России.



Как стало известно Sky Sports, "вишенки" обозначили интерес к Джефферсону перед самым стартом ЧМ-2018 и в процессе переговоров сделали несколько предложений о покупке полузащитника.



На Лерму также претендовали некоторые представители Бундеслиги, однако "Борнмут" выиграл борьбу за игрока, выразившего желание продолжить карьеру в Премьер-Лиге и на прошлой неделе подавшего прошение о трансфере.



Уже в этот уикенд 23-летний Лерма прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.



Добавим, это будет рекордный трансфер в истории клуба с "Виталити". В данный момент самой дорогой покупкой "Борнмута" является защитник Натан Аке, обошедшийся в 20 млн. фунтов.