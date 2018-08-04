Перишич открыт к переезду в Премьер-Лигу

Вингер "Интера" Иван Перишич заявил, что хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге, но сомневается, осталось ли у него достаточно времени для этого.

Как известно, второе лето подряд интерес к Перишичу проявляет "Манчестер Юнайтед". По словам 29-летнего хорвата, он был бы заинтересован в этом переходе, но сперва нужно уговорить "Интер" отпустить его.



"В прошлом году я подписал новый контракт на пять лет с "Интером". Я горжусь, что выступаю за клуб такого ранга. Это правда, что после 2010 года "Интер" не добивается прежних результатов. У нас были некоторые проблемы, мы принимали плохие решения, но иногда мне кажется, что мы на правильном пути к прежней славе".



"Я слышал, некоторые клубы хотят меня, но они должны поговорить с "Интером", и лишь после этого я смогу сам пообщаться и решить. Если мне суждено уйти, то только в топ-клуб из топ-лиги".



"Только Бог знает, что случится в будущем. Я счастлив в "Интере", но все мы знаем, что в футболе может случиться всякое".



"Если честно, я бы хотел попробовать себя во всех крупнейших лигах, но вопрос в том, будет ли у меня время для этого. Мне уже 29, хотя я и пытаюсь как можно дольше продлить свою карьеру".



"Я бы хотел поиграть в Англии и Испании, но я не знаю, достаточно ли у меня осталось времени", — сообщил Перишич Sportske Novosti.