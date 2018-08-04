Сарри вернет Давида Луиса в основу "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообещал, что защитник Давид Луис будет полностью реабилитирован и вернется в основной состав "синих".

В прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри, и практически лишился игровых минут. Вдобавок на недоверие со стороны тренера наложились собственные травмы.



Однако во время этого предсезонного турне 31-летний бразилец произвел хорошее впечатление на Сарри, и тот поверил, что Давид готов быть ключевой фигурой его команды.



"Я очень доволен Давидом, его игрой и отношением к делу. Думаю, он снова будет важен для команды и поддержит меня и мои идеи", - приводит слова Сарри The Independent.