Сарри вернет Давида Луиса в основу "Челси"

Давид Луис Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообещал, что защитник Давид Луис будет полностью реабилитирован и вернется в основной состав "синих".

В прошлом сезоне Луис угодил в опалу к Антонио Конте, предшественнику Сарри, и практически лишился игровых минут. Вдобавок на недоверие со стороны тренера наложились собственные травмы.

Однако во время этого предсезонного турне 31-летний бразилец произвел хорошее впечатление на Сарри, и тот поверил, что Давид готов быть ключевой фигурой его команды.

"Я очень доволен Давидом, его игрой и отношением к делу. Думаю, он снова будет важен для команды и поддержит меня и мои идеи", - приводит слова Сарри The Independent.




Метки Луис, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2018 20:00

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  1. chelsea-69 04.08.2018 20:24 # chelsea-69
    Д.Луиз = ван Дейк

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  2. kontorres 04.08.2018 20:09 # kontorres
    Сцарри аут! И кучерявого пускай захватит! вместе со всякими пидритами, носачами и фубригазами!

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