Марко Груич останется в "Ливерпуле"

Полузащитник Марко Груич, по всей видимости, не покинет "Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна.

Как известно, главным претендентом на Груича этим летом был "Кардифф", где Марко провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды и помог валлийскому клубу выйти в Премьер-Лигу.



Однако 22-летний серб, чей контракт действителен до 2020 года, отказался повторно уходить из "Ливерпуля" в аренду. По крайней мере до января Груич останется на "Энфилде".



"Похоже на то, что Груич останется. К этому его обязывает его контрактная ситуация, хотя я думаю, ему было бы лучше у нас. Я понимаю его точку зрения".



"До Рождества "Ливерпуль" будет выступать в четырех соревнованиях, и он сможет получать игровую практику".



"Я упустил пару целей, ожидая от него ответа. Мы расстроены, потому что уже договорились с "Ливерпулем". Однако так иногда бывает, что вмешиваются обстоятельства", — цитирует наставника "Кардиффа" Нила Уорнока Liverpool Echo.