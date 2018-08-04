Саломон Рондон близок к переходу в "Ньюкасл"
"Ньюкасл" близок к приобретению нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона.
На текущей неделе главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес проводил в "Фулхэм" Александара Митровича и приобрел у "Майнца" Йосинори Муто, но на этом обновление линии нападения не закончено.
Как сообщает BBC, "Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах с "дроздами" по трансферу Рондона. Компромисс может быть достигнут уже в этот уикенд.
О близости трансфера свидетельствует тот факт, что 28-летний венесуэлец не был включен в заявку "Вест Бромвича" на субботний матч Чемпионшипа против "Болтона".
Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Рондон забил семь голов и отдал три результативных передачи.
04.08.2018 18:00
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Норм нап, 5 положит
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хороший паренёк, если продолжит на том же уровне играть. одобряю.
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Мда... Жаль это признавать, но с такими трансферами Ньюкасл будет главным претендентом на вылет. В чем проблема того же Жиру выцепить вместо этого бездаря?!
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