Саломон Рондон близок к переходу в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" близок к приобретению нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона.

На текущей неделе главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес проводил в "Фулхэм" Александара Митровича и приобрел у "Майнца" Йосинори Муто, но на этом обновление линии нападения не закончено.



Как сообщает BBC, "Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах с "дроздами" по трансферу Рондона. Компромисс может быть достигнут уже в этот уикенд.



О близости трансфера свидетельствует тот факт, что 28-летний венесуэлец не был включен в заявку "Вест Бромвича" на субботний матч Чемпионшипа против "Болтона".



Добавим, что в прошлом сезоне Премьер-Лиги Рондон забил семь голов и отдал три результативных передачи.