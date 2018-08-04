"Сити" обратился за разрешением на работу для Дугласа Луиса

"Манчестер Сити" обратился за разрешением на работу для своего бразильского полузащитника Дугласа Луиса после сорвавшегося трансфера Жоржиньо.

Клуб с "Этихад" оформил приобретение Луиса стоимостью 10 миллионов фунтов еще год назад у "Васко да Гамы", но на прошлый сезон отправил Дугласа в аренду в дружественную "Жирону".



В Испании Луис сыграл всего 17 матчей, большей частью выходя на замену, зато 20-летний бразилец произвел хорошее впечатление на главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу во время предсезонного периода.



Упустив Жоржиньо ранее этим летом, теперь "Сити" задумывается о том, чтобы не возвращаться на трансферный рынок за другим игроком, а сохранить в первой команде Луиса.



Чемпионы Премьер-Лиги уже обратились за разрешением на работу для Дугласа, который в новом сезоне может стать дублером своего опытного соотечественника Фернандиньо.



"Мы хотим, чтобы он остался, но у него нет разрешения на работу, поэтому мы постараемся уговорить Ассоциации позволить ему остаться. Думаю, он обладает большим потенциалом, чтобы играть у нас и совершенствоваться с нами. В предсезонных матчах против "Баварии" и дортмундской "Боруссии" мы убедились, что он игрок хорошего уровня", — цитирует Гвардиолу The Guardian.