Сарри хочет задержаться в "Челси" надолго
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет продержаться на "Стэмфорд Бридж" дольше своего соотечественника Антонио Конте.
После победы в Премьер-Лиге в 2017 году Конте заключил новый контракт с "Челси", однако отработал по нему всего 11 месяцев. Этим летом "синие" предпочли сменить одного итальянца на другого.
Печальный опыт соотечественника не смущает Сарри перед дебютным матчем у руля "Челси". Маурицио понимает: если он будет добиваться успехов, владелец клуба Роман Абрамович не станет рубить с плеча.
"Сколько лет я отработаю в "Челси"? Это целиком и полностью зависит от клуба. Если я хочу проработать здесь 10 лет, мне нужно побеждать. Это все, что зависит от меня", - цитирует Сарри ESPN.
04.08.2018 16:00
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Обоссут и выкинут как и всех предыдущих. Скриншот.
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По меркам Челси 2+ уже много
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