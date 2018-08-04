Сарри хочет задержаться в "Челси" надолго

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет продержаться на "Стэмфорд Бридж" дольше своего соотечественника Антонио Конте.

После победы в Премьер-Лиге в 2017 году Конте заключил новый контракт с "Челси", однако отработал по нему всего 11 месяцев. Этим летом "синие" предпочли сменить одного итальянца на другого.



Печальный опыт соотечественника не смущает Сарри перед дебютным матчем у руля "Челси". Маурицио понимает: если он будет добиваться успехов, владелец клуба Роман Абрамович не станет рубить с плеча.



"Сколько лет я отработаю в "Челси"? Это целиком и полностью зависит от клуба. Если я хочу проработать здесь 10 лет, мне нужно побеждать. Это все, что зависит от меня", - цитирует Сарри ESPN.