Сане не боится конкуренции с Махрезом

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане признался, что его не смущает приход в клуб бывшего игрока "Лестера" Рияда Махреза.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Сити" побил все рекорды результативности Премьер-Лиги, клуб с "Этихад" решил усилить атакующую линию, пригласив 27-летнего Махреза.



Ради лидера сборной Алжира "горожане" обновили собственный трансферный рекорд, но статус Рияда нисколько не смущает Сане. Немец приветствует конкуренцию и уверен в своих силах.



"Я только рад его приходу и только рад дополнительной конкуренции. Он отличный человек. Когда мы познакомились, он показал себя очень открытым и дружелюбным парнем".



"Думаю, все видели, какую игру он демонстрировал за "Лестер" и каких успехов добился с ними. Вот почему я очень рад, что Рияд теперь здесь", - цитирует Сане издание Daily Mirror.