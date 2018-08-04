Сане не боится конкуренции с Махрезом

Сане и Махрез Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане признался, что его не смущает приход в клуб бывшего игрока "Лестера" Рияда Махреза.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Сити" побил все рекорды результативности Премьер-Лиги, клуб с "Этихад" решил усилить атакующую линию, пригласив 27-летнего Махреза.

Ради лидера сборной Алжира "горожане" обновили собственный трансферный рекорд, но статус Рияда нисколько не смущает Сане. Немец приветствует конкуренцию и уверен в своих силах.

"Я только рад его приходу и только рад дополнительной конкуренции. Он отличный человек. Когда мы познакомились, он показал себя очень открытым и дружелюбным парнем".

"Думаю, все видели, какую игру он демонстрировал за "Лестер" и каких успехов добился с ними. Вот почему я очень рад, что Рияд теперь здесь", - цитирует Сане издание Daily Mirror.




Метки Манчестер Сити, Махрез, Сане

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. r-n 04.08.2018 15:24 # r-n
    Да конкурировать придётся не только с Марезом, как в прочем и самому алжирцу.

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  2. suddenly 04.08.2018 15:14 # suddenly
    То, что с Махрезом не боится это понятно. А с Марезом боиться?

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