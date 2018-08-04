Сарри хочет начать карьеру в "Челси" с трофея

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что хотел бы начать свою карьеру на "Стэмфорд Бридж" с трофея.

Уже завтра "синие" могут выиграть первый трофей в новом сезоне, если победят "Манчестер Сити" в рамках Суперкубка Англии. Для Сарри важно начать английскую карьеру с титула.



"Гвардиола сказал мне, что в Англии будет очень нелегко. Здесь задан очень высокий уровень, поэтому у него и возникли такие проблемы в дебютном сезоне".



"Думаю, мне самому важно стартовать с трофея. Это позволит нам сделать шаг вперед и зарядиться уверенностью. Правда, преимущество за "Сити": Гвардиола работает со своими игроками уже третий год, а я только приступил к своим обязанностям", - сообщил Сарри ESPN.