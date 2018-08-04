Сарри хочет начать карьеру в "Челси" с трофея
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что хотел бы начать свою карьеру на "Стэмфорд Бридж" с трофея.
Уже завтра "синие" могут выиграть первый трофей в новом сезоне, если победят "Манчестер Сити" в рамках Суперкубка Англии. Для Сарри важно начать английскую карьеру с титула.
"Гвардиола сказал мне, что в Англии будет очень нелегко. Здесь задан очень высокий уровень, поэтому у него и возникли такие проблемы в дебютном сезоне".
"Думаю, мне самому важно стартовать с трофея. Это позволит нам сделать шаг вперед и зарядиться уверенностью. Правда, преимущество за "Сити": Гвардиола работает со своими игроками уже третий год, а я только приступил к своим обязанностям", - сообщил Сарри ESPN.
04.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
Без шансов для пенсов. Сити не досчитается только Де Брюйне и Стерлинга, Челси же будет играть без всех своих лидеров. А с дринковтерами и педрами такой Сити не обыграть. Чую, что разгром вообще будет, ибо Гвардиолу высоким прессингом не удивить и его команда не раз воспользуется свободой в центре поля. 4-0 в пользу Сити.
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Смешно конечно всегда читать, когда Суперкубок трофеем называют.
Источник: http://fapl.ru/posts/64305/
у ливерни и такого смешного "ТРОФЕЯ" нет...
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Смешно конечно всегда читать, когда Суперкубок трофеем называют. Уж сказал бы хотя бы, что важно стартовать с победы, а то с "ТРОФЕЯ!"
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Та походу хуй там плавал, правда хз как лысый хуила готов к сезону
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