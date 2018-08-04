Миральяс арендован "Фиорентиной"

Вингер "Эвертона" Кевин Миральяс проведет следующий сезон в "Фиорентине" на правах аренды.

Бельгиец перебрался на "Гудисон Парк" еще летом 2012 года из "Олимпиакоса". С тех пор Кевин провел 150 матчей за "ирисок" во всех соревнованиях и забил 30 голов.



Два последних сезона бельгиец отыграл крайне плохо. Миральяс не пригодился Рональду Куману и Сэму Эллардайса, из-за чего вторую половину прошлого сезона снова провел в Греции.



Новый рулевой "Эвертона" Марку Силва тоже отказался от 30-летнего игрока, отправив его на год в "Фиорентину". Итальянский клуб заплатил за аренду Кевина 500 тысяч фунтов.