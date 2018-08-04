Торрейра взял 11-й номер, чтобы сидеть рядом с Озилом в раздевалке

Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что взял 11-й номер, чтобы сидеть рядом с Месутом Озилом в раздевалке "пушкарей".

Этим летом Озил взял 10-й номер, доставшийся ему от Джека Уилшира. Торрейра, наоборот, предпочел старый номер Месута. Одна из причин звучит крайне забавно: новичок хочет сидеть рядом с немцем в раздевалке.



"Изначально я хотел взять 34-й, но этот номер уже принадлежит Граниту Джаке. Я выбрал 11-й, потому что в этот день у меня день рождения, а еще я хотел сидеть рядом с Месутом Озилом в раздевалке".



"Если подумать, это просто невероятно. Я буду сидеть рядом с человеком, которым выиграл Чемпионат Мира и сделал фантастическую карьеру", - сообщил Торрейра Sport 890.