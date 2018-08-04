Торрейра взял 11-й номер, чтобы сидеть рядом с Озилом в раздевалке

Лукас Торрейра Новичок "Арсенала" Лукас Торрейра признался, что взял 11-й номер, чтобы сидеть рядом с Месутом Озилом в раздевалке "пушкарей".

Этим летом Озил взял 10-й номер, доставшийся ему от Джека Уилшира. Торрейра, наоборот, предпочел старый номер Месута. Одна из причин звучит крайне забавно: новичок хочет сидеть рядом с немцем в раздевалке.

"Изначально я хотел взять 34-й, но этот номер уже принадлежит Граниту Джаке. Я выбрал 11-й, потому что в этот день у меня день рождения, а еще я хотел сидеть рядом с Месутом Озилом в раздевалке".

"Если подумать, это просто невероятно. Я буду сидеть рядом с человеком, которым выиграл Чемпионат Мира и сделал фантастическую карьеру", - сообщил Торрейра Sport 890.




Метки Арсенал, Торрейра

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2018 13:00

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  1. liver-red-son 04.08.2018 13:47 # liver-red-son
    И пусть не забудет подогреть ему сидение для унитаза

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  2. fascll 04.08.2018 13:22 # fascll
    сидеть на озиле*

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  3. puhovik-vengera 04.08.2018 13:08 # puhovik-vengera
    Прогиб засчитан

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