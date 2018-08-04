Мората рад, что "Челси" оставил "Сити" без Жоржиньо

Жоржиньо Нападающий "Челси" Альваро Мората рад, что "синие" перехватили полузащитника Жоржиньо у "Манчестер Сити".

В последний момент Жоржиньо отказался от перехода на "Этихад" и перебрался в "Челси" вслед за бывшим тренером "Наполи" Маурицио Сарри. Мората рад, что его клуб оставил конкурента ни с чем, и теперь может рассчитывать на такого качественного игрока.

"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним".

"Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть такие парни, как он", - цитирует Морату Daily Mirror.




Метки Жоржиньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2018 12:00

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  1. manutd-20champ 04.08.2018 12:49 # manutd-20champ
    очередной бакаёка, не более

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  2. only--liverpool 04.08.2018 12:44 # only--liverpool
    Завтра обоссут синих шлюх

    Источник: http://fapl.ru/posts/64301/

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  3. fc-oil 04.08.2018 12:37 # fc-oil
    Пенсы год назад так же на Бакайоку с Барклеем наяривали. В результате оба одеревенели.

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  4. anry32 04.08.2018 12:30 # anry32
    Жо&#769;рже Луи&#769;з Фре&#769;лло Фи&#769;льо более известный как Жоржиньо — итальянский футболист бразильского происхождения, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Италии. Википедия

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  5. imfake 04.08.2018 12:13 # imfake
    если он настолько крут, то почему его не вызвали в сборную Бразилии? риторический вопрос, т.к. если футболиста не зовут в сборную на ЧМ даже в качестве игрока ротации, то это как бы многое говорит об его уровне

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