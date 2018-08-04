Мората рад, что "Челси" оставил "Сити" без Жоржиньо
Нападающий "Челси" Альваро Мората рад, что "синие" перехватили полузащитника Жоржиньо у "Манчестер Сити".
В последний момент Жоржиньо отказался от перехода на "Этихад" и перебрался в "Челси" вслед за бывшим тренером "Наполи" Маурицио Сарри. Мората рад, что его клуб оставил конкурента ни с чем, и теперь может рассчитывать на такого качественного игрока.
"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним".
"Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть такие парни, как он", - цитирует Морату Daily Mirror.
04.08.2018 12:00
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очередной бакаёка, не более
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Завтра обоссут синих шлюх
Источник: http://fapl.ru/posts/64301/
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Пенсы год назад так же на Бакайоку с Барклеем наяривали. В результате оба одеревенели.
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Жо́рже Луи́з Фре́лло Фи́льо более известный как Жоржиньо — итальянский футболист бразильского происхождения, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Италии. Википедия
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если он настолько крут, то почему его не вызвали в сборную Бразилии? риторический вопрос, т.к. если футболиста не зовут в сборную на ЧМ даже в качестве игрока ротации, то это как бы многое говорит об его уровне
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