Мората рад, что "Челси" оставил "Сити" без Жоржиньо

Нападающий "Челси" Альваро Мората рад, что "синие" перехватили полузащитника Жоржиньо у "Манчестер Сити".

В последний момент Жоржиньо отказался от перехода на "Этихад" и перебрался в "Челси" вслед за бывшим тренером "Наполи" Маурицио Сарри. Мората рад, что его клуб оставил конкурента ни с чем, и теперь может рассчитывать на такого качественного игрока.



"Это великолепное приобретение. Не только потому, что он сам по себе классный игрок, но и потому, что его хотел "Манчестер Сити". Нам бы не поздоровилось, если бы Жоржиньо ушел к ним".



"Уверен, он станет одним из лучших трансферов этого лета, он уже очень важен для нас. Когда мы владеем мячом, Жоржиньо выполняет ключевую роль. Нападающие рады, когда в команде есть такие парни, как он", - цитирует Морату Daily Mirror.