Гвардиола хочет многому научиться у Сарри

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что хочет многому научиться у своего коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Гвардиола не скрывал своего восхищения игрой "Наполи" Сарри. После матча Лиги Чемпионов Пеп и вовсе заметил, что неаполитанцы были лучшей командой, против которой он когда-либо играл.



Испанец рад, что Сарри перебрался в Премьер-Лигу, где уже работают Юрген Клопп, Жозе Моуриньо и Унаи Эмери. Пеп уверен, что многому научится у итальянца.



"В первую очередь я рад, что такой тренер вообще будет работать в Англии. Я хочу многому у него научиться, потому что теперь я буду видеть его команду каждые выходные. В прошлом сезоне с этим были проблемы".



"Я видел три матча его "Челси", и они уже играют так, как требует он. Да, нужно время, чтобы игроки поняли все его идеи, но я уверен, что у него все получится. Думаю, Маурицио идеально подходит английскому футболу", - сообщил Гвардиола The Guardian.