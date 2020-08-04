Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти в "Челси"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон отказался поверить в слухи, сватающие его вингера Уилфрида Заху в "Челси".
В пятницу утром английская пресса сообщила, что Заха твердо решил перебраться в "Челси" до закрытия трансферного окна и даже рассказал об этом своим партнерам по "Пэлас".
Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не будет подписывать новый контракт с "орлами" и даже подумывает о том, чтобы подать прошение о трансфере. Однако Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти.
"Я разговаривал с Уилфом вчера, и он определенно не делал никаких намеков на то, что хочет покинуть клуб. Вообще-то, мы поговорили, насколько хороши наши приобретения и как они помогут нам".
"Боюсь, я останусь при своем мнении и буду говорить об игроках, исходя из увиденного на тренировках, чем из газетных историй".
"С Уилфом все просто. Он занимает центральное место в наших планах на будущее. Он очень важен для "Кристал Пэлас".
"Поэтому я абсолютно надеюсь и планирую, что он останется. Спекуляции пускай остаются — я рад продолжать работу, несмотря на них", — сообщил Ходжсон talkSPORT.
04.08.2018 10:00
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Качественное приобретение для Шпор будет.
Мой идеальный список :
Заха
Павар
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нет смысла на него тратиться
1) купить Батленда;
2) бесплатно подписать Бернарда;
3) Зума и Батшуаи (возвращение из аренды);
4) оставить Баркли, Луиза, Жиру, Фабрегаса, Эмерсона и Кэйхила для глубины состава и скамейки, ЛЕ и КА самое то;
5) продать ненужный шлак типа Калаша и Пиазона если есть покупатели.
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