Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти в "Челси"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон отказался поверить в слухи, сватающие его вингера Уилфрида Заху в "Челси".

В пятницу утром английская пресса сообщила, что Заха твердо решил перебраться в "Челси" до закрытия трансферного окна и даже рассказал об этом своим партнерам по "Пэлас".



Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не будет подписывать новый контракт с "орлами" и даже подумывает о том, чтобы подать прошение о трансфере. Однако Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти.



"Я разговаривал с Уилфом вчера, и он определенно не делал никаких намеков на то, что хочет покинуть клуб. Вообще-то, мы поговорили, насколько хороши наши приобретения и как они помогут нам".



"Боюсь, я останусь при своем мнении и буду говорить об игроках, исходя из увиденного на тренировках, чем из газетных историй".



"С Уилфом все просто. Он занимает центральное место в наших планах на будущее. Он очень важен для "Кристал Пэлас".



"Поэтому я абсолютно надеюсь и планирую, что он останется. Спекуляции пускай остаются — я рад продолжать работу, несмотря на них", — сообщил Ходжсон talkSPORT.