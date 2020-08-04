Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти в "Челси"

Уилфрид Заха Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон отказался поверить в слухи, сватающие его вингера Уилфрида Заху в "Челси".

В пятницу утром английская пресса сообщила, что Заха твердо решил перебраться в "Челси" до закрытия трансферного окна и даже рассказал об этом своим партнерам по "Пэлас".

Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не будет подписывать новый контракт с "орлами" и даже подумывает о том, чтобы подать прошение о трансфере. Однако Ходжсон не верит, что Заха хочет уйти.

"Я разговаривал с Уилфом вчера, и он определенно не делал никаких намеков на то, что хочет покинуть клуб. Вообще-то, мы поговорили, насколько хороши наши приобретения и как они помогут нам".

"Боюсь, я останусь при своем мнении и буду говорить об игроках, исходя из увиденного на тренировках, чем из газетных историй".

"С Уилфом все просто. Он занимает центральное место в наших планах на будущее. Он очень важен для "Кристал Пэлас".

"Поэтому я абсолютно надеюсь и планирую, что он останется. Спекуляции пускай остаются — я рад продолжать работу, несмотря на них", — сообщил Ходжсон talkSPORT.



Метки Заха, Кристал Пэлас, Ходжсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2018 10:00

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  1. alexsander 04.08.2018 10:44 # alexsander
    Качественное приобретение для Шпор будет.
    Мой идеальный список :
    Заха
    Павар

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  2. blueswin 04.08.2018 10:04 # blueswin
    нет смысла на него тратиться

    1) купить Батленда;
    2) бесплатно подписать Бернарда;
    3) Зума и Батшуаи (возвращение из аренды);
    4) оставить Баркли, Луиза, Жиру, Фабрегаса, Эмерсона и Кэйхила для глубины состава и скамейки, ЛЕ и КА самое то;
    5) продать ненужный шлак типа Калаша и Пиазона если есть покупатели.

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