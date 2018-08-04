Сарри допускает еще одно приобретение
Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команде достаточно совершить одно приобретение в оставшиеся дни трансферного окна.
Ранее этим летом "синие" укрепили центр поля с помощью Жоржиньо, бывшего подопечного Сарри по "Наполи", а также пригласили на роль третьего голкипера 38-летнего Роба Грина.
На "Стэмфорд Бридж" продолжают сватать игроков всех позиций — от голкиперов до нападающих — однако Маурицио не считает состав своей новой команды недоукомплектованным.
"Думаю, мы нуждаемся кое в чем. Но только в одном игроке, быть может".
"Я разговаривал с клубом насчет трансферного окна, но только однажды и на этом все. Мы обсуждали позиции, но без конкретики — без имен — поэтому я не знаю, купим ли мы еще кого-нибудь".
"У нас хорошие полузащитники, но, возможно, полузащитник с другими характеристиками нам пригодился бы", — цитирует Сарри Sky Sports.
04.08.2018 09:00
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Если Азар остаётся, Бернард за безналик отлично впишется в атакующию группу, Батшуаи тоже пусть остаётся
в защите никого не продали значит и так сойдёт, Зума вернулся как раз
в принципе не нашли кем вратаря заменить, можно было бы и Батленда взять всё таки, заодно и в доморощенную плеяду впишется так Кейхиллу скоро уходить максимум через сезон
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Синие шлюхи готовятся к вылету с премьер-лиге, где им и место. Скриньте.
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там жуткого одного уже подписали
номер 29 дали
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какого нибудь барклее оформят
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