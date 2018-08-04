Сарри допускает еще одно приобретение

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команде достаточно совершить одно приобретение в оставшиеся дни трансферного окна.

Ранее этим летом "синие" укрепили центр поля с помощью Жоржиньо, бывшего подопечного Сарри по "Наполи", а также пригласили на роль третьего голкипера 38-летнего Роба Грина.

На "Стэмфорд Бридж" продолжают сватать игроков всех позиций — от голкиперов до нападающих — однако Маурицио не считает состав своей новой команды недоукомплектованным.

"Думаю, мы нуждаемся кое в чем. Но только в одном игроке, быть может".

"Я разговаривал с клубом насчет трансферного окна, но только однажды и на этом все. Мы обсуждали позиции, но без конкретики — без имен — поэтому я не знаю, купим ли мы еще кого-нибудь".

"У нас хорошие полузащитники, но, возможно, полузащитник с другими характеристиками нам пригодился бы", — цитирует Сарри Sky Sports.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 04.08.2018 09:30 # blueswin
    Если Азар остаётся, Бернард за безналик отлично впишется в атакующию группу, Батшуаи тоже пусть остаётся

    в защите никого не продали значит и так сойдёт, Зума вернулся как раз

    в принципе не нашли кем вратаря заменить, можно было бы и Батленда взять всё таки, заодно и в доморощенную плеяду впишется так Кейхиллу скоро уходить максимум через сезон

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  2. only--liverpool 04.08.2018 09:09 # only--liverpool
    Синие шлюхи готовятся к вылету с премьер-лиге, где им и место. Скриньте.

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  3. chelsea-69 04.08.2018 09:08 # chelsea-69
    там жуткого одного уже подписали
    номер 29 дали

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  4. rap-woiska 04.08.2018 09:02 # rap-woiska
    какого нибудь барклее оформят

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