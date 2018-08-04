Сарри допускает еще одно приобретение

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команде достаточно совершить одно приобретение в оставшиеся дни трансферного окна.

Ранее этим летом "синие" укрепили центр поля с помощью Жоржиньо, бывшего подопечного Сарри по "Наполи", а также пригласили на роль третьего голкипера 38-летнего Роба Грина.



На "Стэмфорд Бридж" продолжают сватать игроков всех позиций — от голкиперов до нападающих — однако Маурицио не считает состав своей новой команды недоукомплектованным.



"Думаю, мы нуждаемся кое в чем. Но только в одном игроке, быть может".



"Я разговаривал с клубом насчет трансферного окна, но только однажды и на этом все. Мы обсуждали позиции, но без конкретики — без имен — поэтому я не знаю, купим ли мы еще кого-нибудь".



"У нас хорошие полузащитники, но, возможно, полузащитник с другими характеристиками нам пригодился бы", — цитирует Сарри Sky Sports.