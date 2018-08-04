"Вест Хэм" надеется подписать Бернарда

Бернард "Вест Хэм" надеется обойти "Челси" в борьбе за бывшего вингера "Шахтера" Бернарда.

25-летний бразилец находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул "Шахтер". По информации The Guardian, главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини интересовался Бернардом еще в начале лета, но тогда игрок запросил контракт с неподъемной для лондонцев зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

К началу августа Бернард значительно поумерил свои аппетиты в отношении зарплаты, и теперь Пеллегрини вновь надеется заполучить в свою команду бывшего игрока "Атлетико Минейро".

Однако в борьбе за Бернарда "Вест Хэму" придется столкнуться с конкуренцией ряда других клубов, которые тоже обратили свое внимание на игрока, доступного свободным агентом. Среди претендентов на бразильца значатся "Челси", "Милан" и "Бенфика".



Метки Бернард, Вест Хэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 04.08.2018 09:35 # blueswin
    В Челси давай, как раз будет норм в ЛЕ и КА тащить вместе с Педро, самое то

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  2. pistolero-lfc 04.08.2018 08:19 # pistolero-lfc
    походу старик хочет оформить требл в новом сезоне.

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  3. hammersmith 04.08.2018 08:15 # hammersmith
    заебал уже этот Вест Хэм и так уж 72 игрока подписали в это ТО

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