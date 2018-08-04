"Вест Хэм" надеется подписать Бернарда

"Вест Хэм" надеется обойти "Челси" в борьбе за бывшего вингера "Шахтера" Бернарда.

25-летний бразилец находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул "Шахтер". По информации The Guardian, главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини интересовался Бернардом еще в начале лета, но тогда игрок запросил контракт с неподъемной для лондонцев зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.



К началу августа Бернард значительно поумерил свои аппетиты в отношении зарплаты, и теперь Пеллегрини вновь надеется заполучить в свою команду бывшего игрока "Атлетико Минейро".



Однако в борьбе за Бернарда "Вест Хэму" придется столкнуться с конкуренцией ряда других клубов, которые тоже обратили свое внимание на игрока, доступного свободным агентом. Среди претендентов на бразильца значатся "Челси", "Милан" и "Бенфика".