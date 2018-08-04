Смоллинг избавился от проблем со здоровьем, став веганом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал, что своей отличной форме и отсутствию травм обязан веганской диете.

По словам 28-летнего англичанина, на истинный путь его наставила жена Сэм, бывшая модель. Постепенно Смоллинг отказался от любой еды животного происхождения и теперь потребляет в пищу только овощи, фрукты и орехи. Крис доволен тем, как эта диета на него повлияла.



"Моя жена является веганом уже несколько лет. Она часто пыталась уговорить и меня. Она сама готовит дома, поэтому в половине случаев я все равно употреблял веганскую пищу. Я не был веганом целиком, и когда мы куда-нибудь выбирались, я ел то, что и обычно".



"Спустя какое-то время я стал сокращать потребление красного мяса, потому что красное мясо вызывает сильное воспаление, а меня часто беспокоил тендинит колена, как и многих других футболистов".



"Красное мясо вызывает сильное воспаление, и когда я стал сокращать его потребление, тендинит пошел на убыль. Эта проблема часто напоминала о себе во время разминок, а продолжать через боль было своего рода кошмаром. Теперь в плане тендинита мое колено все лучше и лучше".



"Теперь я стал веганом целиком. Обычно начало предсезонного периода может быть довольно тяжелым временем, но на сей раз я совершенно этого не почувствовал".



"Поначалу это было 50 на 50: я сокращал потребление красного мяса, но по-прежнему ел другое мясо. Однако затем моя супруга показала мне много документальных фильмов, которые открывают тебе глаза на некоторые незнакомые тебе вещи, и это убедило меня стать веганом полостью".



"С тех пор я провел много матчей. Обычно второй день после матча был худшим. Я чувствовал себя очень усталым, но теперь я стал восстанавливаться очень быстро. Веганская диета очень мне помогла в этом отношении, и я смог проводить матч за матчем без особого дискомфорта".



"Сэм говорит, что никогда бы не смогла вернуться обратно, но она никогда и не была большим любителем мяса. А вот я всегда любил мясо. Даже перед предыдущим сезоном я ел много стейков и курицы. Мне до сих пор нравится этот аромат", — цитирует Смоллинга The Telegraph.