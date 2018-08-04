Гвардиола потратится только на особенного игрока

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что готов потратиться в остатке трансферного окна, но только ради особенного игрока.

После окончания прошлого сезона "Сити" долгое время охотился за Жоржиньо, но тот в последний момент передумал переходить к "горожанам" и отправился из "Наполи" в "Челси".



Гвардиола не исключает, что в остатке трансферного окна "горожане" все-таки купят игрока в центр поля, однако таковым может стать только особенный футболист.



"Если мы решим купить кого-нибудь еще, то им будет по-настоящему особенный игрок. Мы возьмем его не просто ради количества, но и на будущее", - цитирует Гвардиолу Goal.