Гвардиола потратится только на особенного игрока

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что готов потратиться в остатке трансферного окна, но только ради особенного игрока.

После окончания прошлого сезона "Сити" долгое время охотился за Жоржиньо, но тот в последний момент передумал переходить к "горожанам" и отправился из "Наполи" в "Челси".

Гвардиола не исключает, что в остатке трансферного окна "горожане" все-таки купят игрока в центр поля, однако таковым может стать только особенный футболист.

"Если мы решим купить кого-нибудь еще, то им будет по-настоящему особенный игрок. Мы возьмем его не просто ради количества, но и на будущее", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2018 06:30

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  1. chelsea-69 04.08.2018 07:07 # chelsea-69
    Все, абсолютно все хотят играть под руководством пепки

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