Мората объявил, что останется в "Челси"

Нападающий Альваро Мората объявил, что не покинет "Челси" в это трансферное окно.

В своем дебютном английском сезоне после дорогостоящего перехода из "Реала" 25-летний Мората забил 11 голов в рамках Премьер-Лиги, включая лишь один после Boxing Day.



Ранее этим летом Альваро связывали с переходом в "Ювентус" или "Милан". Также поговаривали о возвращении Мораты в родной "Реал", однако испанец отбросил мысли о смене клуба.



В пятницу Мората объявил, что сменил свой игровой номер с 9-го на 29-го, так как 29 июля его жена родила двойню. Теперь Альваро настроен показать свой лучший футбол в матчах за "синих".



"С рождением детей многое изменилось в наших жизнях, но теперь в моей голове только мысли о том, чтобы забивать, забивать, забивать! А затем возвращаться домой к своим малышам и жене".



"Проще всего было бы уйти из "Челси" в этом году. Я мог вернуться в Италию. Моя жена итальянка, ее дом в часе езды".



"Я бы мог вернуться в Испанию, у меня было много предложений оттуда. Мне предлагали больше денег".



"Однако я хочу сражаться. Я не восприимчив к давлению, потому что я уже поиграл в Италии и Испании и делал это хорошо. Я решил остаться здесь, потому что я хочу этого".



"В первый день предсезонного периода я поговорил с Мариной Грановской и тренером. Я сказал им: "Я хочу остаться в "Челси". Они ответили мне: "Мы очень верим в тебя и тоже хотим, чтобы ты остался". Поэтому все прекрасно".



"Все говорили, что я хочу уйти, что я несчастлив в Лондоне, но это неправда. Теперь я даже обзавелся новым домом, более просторным и ближе к Кобхэму".



"Моя жена очень счастлива. Пока все говорили о вероятности моего ухода, я искал дом попросторнее. Поэтому я хочу поставить точку в этой истории и не могу дождаться матча в воскресенье", — сообщил Мората Daily Mirror.