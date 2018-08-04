Агент попросил "Челси" отпустить Куртуа в "Реал"

Агент голкипера "Челси" Тибо Куртуа объявил, что его клиент не желает оставаться на "Стэмфорд Бридж" и хочет уйти в "Реал".

Накануне главный тренер "синих" Маурицио Сарри провел пресс-конференцию перед матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", выразив уверенность насчет будущего вингера Виллиана, но очень осторожно высказавшись по поводу Куртуа.



Сарри лишь сообщил, что надеется сохранить 26-летнего игрока сборной Бельгии, но одновременно признал, что судьба Тибо во многом зависит от него самого.



В своих последних интервью Куртуа был весьма противоречив. Тибо много рассуждал о тоске по Мадриду, где живут его малолетние дети, но также говорил, что открыт к идее остаться на "Стэмфорд Бридж" до следующего лета, когда истекает его контракт.



Однако сейчас существовавшая до сих пор неопределенность исчезла. Агент Кристоф Хенротай выступил с заявлением, поведав, что Куртуа рассчитывает со дня на день перейти в "Реал", который уже сделал свое предложение о покупке Тибо.



"В "Челси" говорят, что решение за Тибо — так об этом везде пишут. Однако он дал ясно понять клубу, что считает лучшим для себя вариантом переезд в Мадрид".



"Это важное решение для него, потому что он хочет быть ближе к своей семье, и "Челси" следует принять предложение, которое им было сделано".



"Мы видели предположения о том, что все дело в деньгах, и это правда, что переход обеспечит ему прибавку к зарплате. Однако он отклонил еще более выгодное предложение со стороны, потому что это важнее, чем финансовое решение".



"В этой ситуации важно, чтобы каждый проявил разумность, потому что покупающий клуб сделал разумное предложение по игроку, у которого остается год по контракту и про которого они знают, что могут подписать его бесплатно через 12 месяцев".



"Сейчас "Челси" может получить справедливую цену за него и купить ему замену. Либо же им все равно придется покупать ему замену следующим летом, но они не получат ничего за Тибо".



"Мы с пониманием относимся к тому, что его желание покинуть клуб может кого-то расстроить. Однако это человеческое решение того, кто хочет быть ближе к своим детям, и это тоже разумно", — сообщил Хенротай The Sun.