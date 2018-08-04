Фрэнк Лэмпард стартовал в "Дерби" с победы
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в "Дерби" с победы над "Редингом" со счетом 1:2 в рамках первого тура Чемпионшипа.
Эту волевую победу "баранам" в компенсированное время матча обеспечил Том Лоуренс, который неотразимо пробил головой на глазах присутствовавшего на трибунах Райана Гиггза, своего тренера по сборной Уэльса.
Добавим, что уже в субботу 11 августа Лэмпард проведет свой первый домашний матч. В гости к "Дерби пожалует "Лидс" во главе с опытнейшим Марсело Бьелсой.
04.08.2018 00:35
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Последние комментарии:
Удачи тебе Лэмпс...
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Уже жду этого топаря в Челси.
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Маунт тащи дядю фрэнка
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