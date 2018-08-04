Фрэнк Лэмпард стартовал в "Дерби" с победы

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард начал свою тренерскую карьеру в "Дерби" с победы над "Редингом" со счетом 1:2 в рамках первого тура Чемпионшипа.

Эту волевую победу "баранам" в компенсированное время матча обеспечил Том Лоуренс, который неотразимо пробил головой на глазах присутствовавшего на трибунах Райана Гиггза, своего тренера по сборной Уэльса.

Добавим, что уже в субботу 11 августа Лэмпард проведет свой первый домашний матч. В гости к "Дерби пожалует "Лидс" во главе с опытнейшим Марсело Бьелсой.



Метки Дерби, Лэмпард, Рединг, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2018 00:35

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  1. bluehonorcfc9 04.08.2018 02:43 # bluehonorcfc9
    Удачи тебе Лэмпс...

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  2. ccchelsea 04.08.2018 02:15 # ccchelsea
    Уже жду этого топаря в Челси.

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  3. gio 04.08.2018 00:42 # gio
    Маунт тащи дядю фрэнка

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