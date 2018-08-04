Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац пропустит первые два месяца нового сезона из-за травмы левого колена.

Это повреждение 25-летний босниец получил в товарищеском матче против "Челси" в Дублине на текущей неделе, неудачно столкнувшись с Виктором Мосесом.



Как гласит официальное заявление "канониров", на восстановление Сеаду потребуется от восьми до 10 недель. Это означает, что в ближайшее время главному тренеру Унаи Эмери придется безальтернативно использовать слева в обороне Начо Монреаля, который едва вернулся из отпуска после выступления за сборную Испании на Чемпионате Мира в России.



Также "Арсенал" сообщил, что полузащитник Аарон Рэмси, внезапно почувствовавший дискомфорт в икроножной мышце на разминке перед матчем с "Челси", должен вернуться к тренировкам на следующей неделе.