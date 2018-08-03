У "Баварии" нет места для Мартиаля

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге исключил приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

22-летний француз находится далеко не в лучших отношениях с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо после внезапного отъезда на роды своей подруги, потому вполне может покинуть клуб до закрытия европейского трансферного окна.



Ожидалось, что одним из претендентов на Мартиаля будет "Бавария", однако мюнхенский клуб поспешил опровергнуть слухи о планах купить Антони. По словам Румменигге, у чемпионов Германии банально нет места для еще одного игрока такого плана.



"У нас уже четыре вингера: Франк Рибери, Арьен Роббен, Кингсли Коман и Серж Гнабри. Плюс к зимой к нам присоединится Альфонсо Дэвис. Мы знаем, что некоторые клубы перебирают с игроками, но это всегда создает проблему для тренера. Мы поступать так не собираемся", - цитирует Румменигге Bild.