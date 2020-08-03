"Бернли" согласовал стоимость Бена Гибсона

"Бернли" согласовал компенсацию за центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона.

Ранее этим летом "бордовые" не сумели договориться насчет Крейга Доусона и Алфи Моусона, своей новой целью избрав 25-летнего Гибсона.



За последние 48 часов "Боро" отклонил два предложения "Бернли" о покупке Бена в размере 12 и 13 миллионов фунтов, однако третья попытка оказалась удачной.



Как сообщает Sky Sports, "Мидлсбро" получит за своего воспитанника и капитана 15 млн. фунтов. Теперь Бену, сыгравшему 50 матчей за свой клуб в минувшем сезоне, лишь остается пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.