"Бернли" согласовал стоимость Бена Гибсона

Бен Гибсон "Бернли" согласовал компенсацию за центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона.

Ранее этим летом "бордовые" не сумели договориться насчет Крейга Доусона и Алфи Моусона, своей новой целью избрав 25-летнего Гибсона.

За последние 48 часов "Боро" отклонил два предложения "Бернли" о покупке Бена в размере 12 и 13 миллионов фунтов, однако третья попытка оказалась удачной.

Как сообщает Sky Sports, "Мидлсбро" получит за своего воспитанника и капитана 15 млн. фунтов. Теперь Бену, сыгравшему 50 матчей за свой клуб в минувшем сезоне, лишь остается пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.



Метки Бернли, Гибсон, Мидлсбро, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 21:25

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