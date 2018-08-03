"Сити" будет получать от Puma 50 миллионов фунтов в год

"Манчестер Сити" договорился о сотрудничестве с компанией Puma, которая с сезона 2019/20 станет техническим спонсором клуба.

В данный момент изготовлением формы для "горожан" занимается Nike. Этот контракт приносит чемпионам Премьер-Лиги относительно скромные 20 миллионов фунтов в год.



Как сообщает Daily Mail, Puma согласилась платить "Сити" гораздо больше — 50 млн. фунтов в год. На данный момент более щедрым техническим спонсором в Премьер-Лиге обладают только "Манчестер Юнайтед" (75 млн. фунтов в год от Adidas) и "Челси" (60 млн. фунтов в год от Nike).



Отметим, что Puma также сотрудничает с "Арсеналом" — 30 млн. фунтов в год. Столько же получает и другой клуб из Северного Лондона "Тоттенхэм", но от Nike.



Издание также добавляет, что сотрудничество с Puma распространится на все семейство футбольных клубов City Football Group, за исключением "Нью-Йорк Сити", который, будучи участником МЛС, получает форму от Adidas.