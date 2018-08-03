"Сити" будет получать от Puma 50 миллионов фунтов в год
"Манчестер Сити" договорился о сотрудничестве с компанией Puma, которая с сезона 2019/20 станет техническим спонсором клуба.
В данный момент изготовлением формы для "горожан" занимается Nike. Этот контракт приносит чемпионам Премьер-Лиги относительно скромные 20 миллионов фунтов в год.
Как сообщает Daily Mail, Puma согласилась платить "Сити" гораздо больше — 50 млн. фунтов в год. На данный момент более щедрым техническим спонсором в Премьер-Лиге обладают только "Манчестер Юнайтед" (75 млн. фунтов в год от Adidas) и "Челси" (60 млн. фунтов в год от Nike).
Отметим, что Puma также сотрудничает с "Арсеналом" — 30 млн. фунтов в год. Столько же получает и другой клуб из Северного Лондона "Тоттенхэм", но от Nike.
Издание также добавляет, что сотрудничество с Puma распространится на все семейство футбольных клубов City Football Group, за исключением "Нью-Йорк Сити", который, будучи участником МЛС, получает форму от Adidas.
03.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
Халявный защ за полтосик от Пумы.
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Мешки сами должны платить пуме. Что за бред?
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Лол, в статье перечеслили всех ТОПов, сколько они получают, адже про Арсенал написали, но не слова про портовых шлюх.
Как же все ссут на портовых.
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