"Сити" будет получать от Puma 50 миллионов фунтов в год

Магазин Puma "Манчестер Сити" договорился о сотрудничестве с компанией Puma, которая с сезона 2019/20 станет техническим спонсором клуба.

В данный момент изготовлением формы для "горожан" занимается Nike. Этот контракт приносит чемпионам Премьер-Лиги относительно скромные 20 миллионов фунтов в год.

Как сообщает Daily Mail, Puma согласилась платить "Сити" гораздо больше — 50 млн. фунтов в год. На данный момент более щедрым техническим спонсором в Премьер-Лиге обладают только "Манчестер Юнайтед" (75 млн. фунтов в год от Adidas) и "Челси" (60 млн. фунтов в год от Nike).

Отметим, что Puma также сотрудничает с "Арсеналом" — 30 млн. фунтов в год. Столько же получает и другой клуб из Северного Лондона "Тоттенхэм", но от Nike.

Издание также добавляет, что сотрудничество с Puma распространится на все семейство футбольных клубов City Football Group, за исключением "Нью-Йорк Сити", который, будучи участником МЛС, получает форму от Adidas.



Метки Puma, Манчестер Сити, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 21:00

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  1. jesus33 03.08.2018 21:29 # jesus33
    Халявный защ за полтосик от Пумы.

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  2. electric 03.08.2018 21:28 # electric
    Мешки сами должны платить пуме. Что за бред?

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  3. jesus33 03.08.2018 21:27 # jesus33
    Лол, в статье перечеслили всех ТОПов, сколько они получают, адже про Арсенал написали, но не слова про портовых шлюх.
    Как же все ссут на портовых.

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