Джо Харт может перейти в "Бернли"

"Бернли" проявил интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Джо Харту.

Напомним, этим летом Харт безуспешно пытается найти себе новое пристанище. По слухам, "горожане" даже подумывают о том, чтобы расторгнуть контракт с 31-летним голкипером и позволить тому уйти свободным агентом.



Помочь Джо может случай. На прошлой неделе первый номер "бордовых" Ник Поуп получил тяжелую травму плеча в квалификационном матче Лиги Европы против "Абердина".



Поуп уже перенес операцию и, как ожидается, пропустит несколько месяцев. Эта ситуация заставила главного тренера "Бернли" Шона Дайча задуматься о приглашении Харта — в дополнение к Тому Хитону, лишенному практики уже целый год, и Андерсу Линдегору, накануне впервые за два года вышедшему в стартовом составе.



Sky Sports ожидает, что в ближайшие дни Харт проведет переговоры с "Бернли" о своей роли в команде Дайча, после чего примет решение.



The Sun и вовсе утверждает, что Джо уже направляется на медицинское обследование на "Терф Мур" и обойдется "Бернли" в 4 миллиона фунтов.