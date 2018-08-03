Джо Харт может перейти в "Бернли"

Джо Харт "Бернли" проявил интерес к голкиперу "Манчестер Сити" Джо Харту.

Напомним, этим летом Харт безуспешно пытается найти себе новое пристанище. По слухам, "горожане" даже подумывают о том, чтобы расторгнуть контракт с 31-летним голкипером и позволить тому уйти свободным агентом.

Помочь Джо может случай. На прошлой неделе первый номер "бордовых" Ник Поуп получил тяжелую травму плеча в квалификационном матче Лиги Европы против "Абердина".

Поуп уже перенес операцию и, как ожидается, пропустит несколько месяцев. Эта ситуация заставила главного тренера "Бернли" Шона Дайча задуматься о приглашении Харта — в дополнение к Тому Хитону, лишенному практики уже целый год, и Андерсу Линдегору, накануне впервые за два года вышедшему в стартовом составе.

Sky Sports ожидает, что в ближайшие дни Харт проведет переговоры с "Бернли" о своей роли в команде Дайча, после чего примет решение.

The Sun и вовсе утверждает, что Джо уже направляется на медицинское обследование на "Терф Мур" и обойдется "Бернли" в 4 миллиона фунтов.



Метки Бернли, Манчестер Сити, Харт

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 03.08.2018 20:03 # superglor
    На кой ему донный Бернли если он может усилить любую топ-команду из первой шестерки, кроме тупоголового Гвардиолы естественно.

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  2. danny949494 03.08.2018 20:02 # danny949494
    Вряд ли реабилитируется.

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