Динь поставил на место болельщиков "Ливерпуля" после насмешек насчет своей татуировки

Новичок "Эвертона" Люка Динь блестяще ответил на едкие замечания болельщиков "Ливерпуля" по поводу своей татуировки.

Ранее на текущей неделе "ириски" оформили переход Диня из "Барселоны" стоимостью 18 миллионов фунтов, а татуировка на груди защитника "I never walk alone" стала поводом для насмешек со стороны фанатов другого мерсисайдского клуба "Ливерпуля".



Легко заметить, что надпись на груди Диня созвучна с названием неофициального гимна "красных "You'll Never Walk Alone". Однако 25-летнему французу нашлось, что ответить.



"Футбол здесь не при чем, это касается лишь моих родителей. Когда я впервые пошел в школу в возрасте трех или четырех лет, они всегда давали мне напутствие с помощью этих слов".



"Когда мне было 18, и я выступал за "Лилль", я сделал себе эту татуировку. Возможно, болельщики "Ливерпуля" злятся, потому что я дважды отказался перейти в "Ливерпуль", — сообщил Динь Liverpool Echo.