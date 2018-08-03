Динь поставил на место болельщиков "Ливерпуля" после насмешек насчет своей татуировки

Люка Динь Новичок "Эвертона" Люка Динь блестяще ответил на едкие замечания болельщиков "Ливерпуля" по поводу своей татуировки.

Ранее на текущей неделе "ириски" оформили переход Диня из "Барселоны" стоимостью 18 миллионов фунтов, а татуировка на груди защитника "I never walk alone" стала поводом для насмешек со стороны фанатов другого мерсисайдского клуба "Ливерпуля".

Легко заметить, что надпись на груди Диня созвучна с названием неофициального гимна "красных "You'll Never Walk Alone". Однако 25-летнему французу нашлось, что ответить.

"Футбол здесь не при чем, это касается лишь моих родителей. Когда я впервые пошел в школу в возрасте трех или четырех лет, они всегда давали мне напутствие с помощью этих слов".

"Когда мне было 18, и я выступал за "Лилль", я сделал себе эту татуировку. Возможно, болельщики "Ливерпуля" злятся, потому что я дважды отказался перейти в "Ливерпуль", — сообщил Динь Liverpool Echo.



Метки болельщики, Динь, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 19:15

Количество просмотров Просмотров: 3446

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Последние комментарии:




  1. griezmann 03.08.2018 20:41 # griezmann
    знатно окропил портовых

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  2. zzspurs 03.08.2018 20:39 # zzspurs
    А тут вообще есть болелы Эвертона?

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  3. mancityman 03.08.2018 20:33 # mancityman
    Нормально обоссал портовую помойку

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  4. ba-29 03.08.2018 20:27 # ba-29
    Знатно поссал на колбасу

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  5. hammersmith 03.08.2018 20:16 # hammersmith
    >блестяще ответил
    >Когда я впервые пошел в школу в возрасте трех или четырех лет, они всегда давали мне напутствие с помощью этих слов

    просто миджойло

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  6. gerrard08 03.08.2018 20:05 # gerrard08
    Щас бы еще гимн России набить у себя на лице и претворяться хохлом.

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  7. imfake 03.08.2018 19:54 # imfake
    ага, щас чемпион мира и экс-чемпион европы пойдет играть за портовый бомжатник. самим-то не смешно?

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  8. makeewadim 03.08.2018 19:51 # makeewadim
    Тем кому ты отказал, пока погодь... Жизнь такая.. Сам ведь представить не мог, что в Евертоне продолжишь?!

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  9. sausage 03.08.2018 19:48 # sausage
    Щас даже глянул в Вики и, вуаля:
    "Летом 2015 года руководство английского «Ливерпуля» интересовалось Динем, рассчитывая укрепить им проблемную позицию левого защитника[6]. Однако переход не состоялся, вместо этого 26 августа Люка отправился в годичную аренду в итальянскую «Рому».

    Бля буду, не помню совсем. Походу очень ненавязчиво интересовались. А что до самого игрока, то с таким выебоном далеко не уедет, даже в Эве.

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  10. beatles-red 03.08.2018 19:44 # beatles-red
    Злятся) да если бы не эта тату, мы бы о твоем существовании бы не знали

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  11. staryi-eblan 03.08.2018 19:38 # staryi-eblan
    В новом сезоне забьет в ворота Лфк + гп оформит

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  12. bushwacka 03.08.2018 19:28 # bushwacka
    Впервые слышу, что ЛФК им интересовался и он 2 раза отказал ))))
    Злятся)))) Отмаза в стиле пенса-уебана и прочей соситиевской куеты))) Завидуем плять Евертону))))))

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  13. mikkiynwa 03.08.2018 19:26 # mikkiynwa
    Люка Динь: «Моя татуировка не о футболе. Я отказывал «Ливерпулю» 2 раза. Я — Голубой»!

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  14. chr1s8rown 03.08.2018 19:25 # chr1s8rown
    был б топ игроком не перешёл ссанный эвертон

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  15. qess 03.08.2018 19:23 # qess
    И тут то обоссали колбасоидов

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