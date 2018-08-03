Динь поставил на место болельщиков "Ливерпуля" после насмешек насчет своей татуировки
Новичок "Эвертона" Люка Динь блестяще ответил на едкие замечания болельщиков "Ливерпуля" по поводу своей татуировки.
Ранее на текущей неделе "ириски" оформили переход Диня из "Барселоны" стоимостью 18 миллионов фунтов, а татуировка на груди защитника "I never walk alone" стала поводом для насмешек со стороны фанатов другого мерсисайдского клуба "Ливерпуля".
Легко заметить, что надпись на груди Диня созвучна с названием неофициального гимна "красных "You'll Never Walk Alone". Однако 25-летнему французу нашлось, что ответить.
"Футбол здесь не при чем, это касается лишь моих родителей. Когда я впервые пошел в школу в возрасте трех или четырех лет, они всегда давали мне напутствие с помощью этих слов".
"Когда мне было 18, и я выступал за "Лилль", я сделал себе эту татуировку. Возможно, болельщики "Ливерпуля" злятся, потому что я дважды отказался перейти в "Ливерпуль", — сообщил Динь Liverpool Echo.
03.08.2018 19:15
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Последние комментарии:
знатно окропил портовых
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А тут вообще есть болелы Эвертона?
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Нормально обоссал портовую помойку
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Знатно поссал на колбасу
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>блестяще ответил
>Когда я впервые пошел в школу в возрасте трех или четырех лет, они всегда давали мне напутствие с помощью этих слов
просто миджойло
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Щас бы еще гимн России набить у себя на лице и претворяться хохлом.
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ага, щас чемпион мира и экс-чемпион европы пойдет играть за портовый бомжатник. самим-то не смешно?
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Тем кому ты отказал, пока погодь... Жизнь такая.. Сам ведь представить не мог, что в Евертоне продолжишь?!
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Щас даже глянул в Вики и, вуаля:
"Летом 2015 года руководство английского «Ливерпуля» интересовалось Динем, рассчитывая укрепить им проблемную позицию левого защитника[6]. Однако переход не состоялся, вместо этого 26 августа Люка отправился в годичную аренду в итальянскую «Рому».
Бля буду, не помню совсем. Походу очень ненавязчиво интересовались. А что до самого игрока, то с таким выебоном далеко не уедет, даже в Эве.
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Злятся) да если бы не эта тату, мы бы о твоем существовании бы не знали
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В новом сезоне забьет в ворота Лфк + гп оформит
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Впервые слышу, что ЛФК им интересовался и он 2 раза отказал ))))
Злятся)))) Отмаза в стиле пенса-уебана и прочей соситиевской куеты))) Завидуем плять Евертону))))))
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Люка Динь: «Моя татуировка не о футболе. Я отказывал «Ливерпулю» 2 раза. Я — Голубой»!
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был б топ игроком не перешёл ссанный эвертон
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И тут то обоссали колбасоидов
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