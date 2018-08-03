Эллардайс советует Захе покинуть зону комфорта

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что лидеру "орлов" Уилфриду Захе пора покинуть зону комфорта и отправиться в топ-клуб.

Этим летом 25-летний Заха отказался от нового контракта с "Кристал Пэлас", а буквально на днях рассказал своим друзьям, что хочет перейти в "Челси". Эллардайс одобряет такой настрой своего бывшего подопечного.



"У него есть опыт игры за "Манчестер Юнайтед", в "Кристал Пэлас" он лишь подтвердил свою состоятельность. Думаю, он один из самых талантливых игроков на своей позиции прямо сейчас".



"Возможно, это не понравится болельщикам "Кристал Пэлас", но для Уилфрида настало время уйти. Ему нужно покинуть зону комфорта и бросить себе новый вызов. Думаю, "Челси" должен заплатить за него большие деньги", - сообщил Эллардайс Evening Standard.