Лукаку встал на защиту Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что у людей сложилось ложное впечатление насчет главного тренера Жозе Моуриньо.

По ходу этого предсезонного периода Моуриньо излучает негатив, жалуясь на процесс подготовки, отсутствие игроков, недостаточное усиление. Также Жозе подверг критике отдельных своих подопечных вроде Антонио Валенсии и Антони Мартиаля.



Однако Лукаку спешит встать на защиту Моуриньо. Ромелу совершенно не согласен с мнением, что у Жозе скверный характер.



"Люди должны понимать, что мы играем в эту игру не для того, чтобы проигрывать. Мы играем в эту игру, чтобы побеждать".



"Когда ты проигрываешь, ты злишься. Он такой человек, что по нему видно, когда он расстроен. Однако нужно это принять, потому что он тренер, и он хочет побеждать".



"Если вы не можете с этим смириться, не задавайте ему вопросы, потому что он не должен скрывать свою индивидуальность ради того, чтобы произвести хорошее впечатление на публику".



"Играть у него — приятно. Я вижу его совершенно другим человеком, он действительно классный. Мы шутим между собой. Он дает мне советы, присылает забавные видео и тому подобное. Он очень семейный человек. Таким его знаю я", — сообщил Лукаку Business Insider.