Игуаин объяснил, почему не перешел в "Челси"

Нападающий Гонсало Игуаин объяснил, почему отверг интерес "Челси" и перешел в "Милан".

Напомним, Игуаин был вынужден паковать вещи из "Ювентуса" после того, как в Турине появился Криштиану Роналду. Поговаривали, что Гонсало может воссоединиться с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".



Однако "синие" не поддержали инициативу Сарри, поэтому 30-летний аргентинец решился перейти в "Милан", который хотел его сильнее.



"Я испытываю большое уважение к Сарри, но он был единственным, кто хотел видеть меня в "Челси".



"Здесь же в "Милане" каждый хотел заполучить меня. Поэтому я выбрал "Милан". "Милан" был выдающимся образом мотивирован и убедителен", — цитирует Игуаина Evening Standard.