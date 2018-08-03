Игуаин объяснил, почему не перешел в "Челси"
Нападающий Гонсало Игуаин объяснил, почему отверг интерес "Челси" и перешел в "Милан".
Напомним, Игуаин был вынужден паковать вещи из "Ювентуса" после того, как в Турине появился Криштиану Роналду. Поговаривали, что Гонсало может воссоединиться с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".
Однако "синие" не поддержали инициативу Сарри, поэтому 30-летний аргентинец решился перейти в "Милан", который хотел его сильнее.
"Я испытываю большое уважение к Сарри, но он был единственным, кто хотел видеть меня в "Челси".
"Здесь же в "Милане" каждый хотел заполучить меня. Поэтому я выбрал "Милан". "Милан" был выдающимся образом мотивирован и убедителен", — цитирует Игуаина Evening Standard.
03.08.2018 17:40
Просмотров: 2564
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну и слава богу
(ответить)
Вывод: Сарри не при делах, что купит Грановская, с тем и будет играть
(ответить)
пицца, паста все решили
(ответить)
жырный пингвин игуаин обосцал надежды членси.. bezviz сглатывай мочу алень
(ответить)
Это говорит, что в руководстве Челси только Сарри думает о футболе, а остальные готовят документы к банкротству.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий