Игуаин объяснил, почему не перешел в "Челси"

Гонсало Игуаин Нападающий Гонсало Игуаин объяснил, почему отверг интерес "Челси" и перешел в "Милан".

Напомним, Игуаин был вынужден паковать вещи из "Ювентуса" после того, как в Турине появился Криштиану Роналду. Поговаривали, что Гонсало может воссоединиться с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".

Однако "синие" не поддержали инициативу Сарри, поэтому 30-летний аргентинец решился перейти в "Милан", который хотел его сильнее.

"Я испытываю большое уважение к Сарри, но он был единственным, кто хотел видеть меня в "Челси".

"Здесь же в "Милане" каждый хотел заполучить меня. Поэтому я выбрал "Милан". "Милан" был выдающимся образом мотивирован и убедителен", — цитирует Игуаина Evening Standard.



Метки Игуаин, Милан, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 17:40

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  1. chelsea-69 03.08.2018 18:24 # chelsea-69
    Ну и слава богу

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  2. kojan 03.08.2018 18:13 # kojan
    Вывод: Сарри не при делах, что купит Грановская, с тем и будет играть

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  3. w1 03.08.2018 17:54 # w1
    пицца, паста все решили

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  4. frisby 03.08.2018 17:47 # frisby
    жырный пингвин игуаин обосцал надежды членси.. bezviz сглатывай мочу алень

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  5. beatles-red 03.08.2018 17:46 # beatles-red
    Это говорит, что в руководстве Челси только Сарри думает о футболе, а остальные готовят документы к банкротству.

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