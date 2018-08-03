Ивоби заключил новый контракт с "Арсеналом"

Алекс Ивоби Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Ранее этим летом циркулировали слухи, что Ивоби может покинуть клуб, в системе которого он находится с девяти лет. Например, Алекса сватали в "Лацио" на замену Фелипе Андерсону, отправившемуся в "Вест Хэм".

Однако новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери дал ясно понять, что возлагает большие надежды на 22-летнего нигерийца, а затем подтвердил свои слова делом, предложив Алексу новую сделку.

Сегодня эта сделка была заключена. Ивоби продемонстрировал свою преданность "Арсеналу", за который он провел 98 матчей с 2015 года и забил девять голов.

"Я очень рад, что Алекс заключил новый контракт с нами. Он является отличным примером тому, что игрок, вышедший из нашей академии, может добиваться успехов благодаря упорной работе. Я предвкушаю сотрудничество с ним и другими нашими талантливыми молодыми игроками", — сообщил Эмери.



Метки Арсенал, Ивоби, контракты

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 640

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 03.08.2018 17:46 # brown-ale
    Арсенал так лихо выгнал всех своих воспитанников, что решил оставить хотя бы последнего.

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  2. alexsander 03.08.2018 17:30 # alexsander
    Кто это?

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  3. pistolero-lfc 03.08.2018 17:18 # pistolero-lfc
    Король АПЛ!

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  4. kily 03.08.2018 17:06 # kily
    Для лимита

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  5. owlrus-blue 03.08.2018 17:05 # owlrus-blue
    Еще один топарик...

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  6. electric 03.08.2018 17:05 # electric
    Ахахааа. Жаль Самира.

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