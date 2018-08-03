Ивоби заключил новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Ранее этим летом циркулировали слухи, что Ивоби может покинуть клуб, в системе которого он находится с девяти лет. Например, Алекса сватали в "Лацио" на замену Фелипе Андерсону, отправившемуся в "Вест Хэм".



Однако новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери дал ясно понять, что возлагает большие надежды на 22-летнего нигерийца, а затем подтвердил свои слова делом, предложив Алексу новую сделку.



Сегодня эта сделка была заключена. Ивоби продемонстрировал свою преданность "Арсеналу", за который он провел 98 матчей с 2015 года и забил девять голов.



"Я очень рад, что Алекс заключил новый контракт с нами. Он является отличным примером тому, что игрок, вышедший из нашей академии, может добиваться успехов благодаря упорной работе. Я предвкушаю сотрудничество с ним и другими нашими талантливыми молодыми игроками", — сообщил Эмери.