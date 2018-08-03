"Сити" отправил Тосина Адарабиойо в "Вест Бромвич"
Юный защитник "Манчестер Сити" Тосин Адарабиойо проведет новый сезон в "Вест Бромвиче" на правах аренды.
Адарабиойо дебютировал за первую команду "горожан" еще в 2016 году. Тосин пока не участвовал в матчах Премьер-Лиги, зато обладает опытом выступлений в Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиге Чемпионов — пускай и скромным.
В сезоне 2018/19 Адарабиойо будет набираться опыта в команде Дарена Мура. 20-летний англичанин нигерийского происхождения стал уже третьим защитником, которого "дрозды" подписали в это трансферное окно.
03.08.2018 16:40
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