"Сити" отправил Тосина Адарабиойо в "Вест Бромвич"

Юный защитник "Манчестер Сити" Тосин Адарабиойо проведет новый сезон в "Вест Бромвиче" на правах аренды.

Адарабиойо дебютировал за первую команду "горожан" еще в 2016 году. Тосин пока не участвовал в матчах Премьер-Лиги, зато обладает опытом выступлений в Кубке Лиги, Кубке Англии и Лиге Чемпионов — пускай и скромным.



В сезоне 2018/19 Адарабиойо будет набираться опыта в команде Дарена Мура. 20-летний англичанин нигерийского происхождения стал уже третьим защитником, которого "дрозды" подписали в это трансферное окно.