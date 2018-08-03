Сарри уверен, что Виллиан останется в "Челси", но не знает насчет Куртуа

Наставник "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что провел позитивные переговоры с вингером Виллианом, тогда как будущее Тибо Куртуа находится в руках самого голкипера.

Этим летом Виллиана упорно сватают в "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и "Реал". Эти слухи вспыхнули с новой силой после того, как 29-летний бразилец с опозданием в несколько дней вернулся из отпуска.



Однако в четверг Сарри все-таки смог побеседовать с Виллианом, и этот разговор убедил итальянского тренера, что игрок останется на "Стэмфорд Бридж".



"Виллиан? Я поговорил с ним вчера насчет его опоздания, не насчет его будущего. Это был очень позитивный разговор, я остался им доволен. Думаю, с Виллианом никаких проблем нет. Думаю, он останется. Я очень уверен в этом", — цитирует Сарри Daily Mail.



Также Маурицио надеется сохранить и Куртуа, хотя понимает, что со всего одним годом по контракту Тибо является хозяином своей судьбы.



"В данный момент я не знаю. Пока Куртуа является голкипером нашего клуба. Я не знаю, как будет в будущем. Это зависит от клуба и особенно от него самого, но я надеюсь, Куртуа будет нашим голкипером и дальше", — добавил Сарри.