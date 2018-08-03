Почеттино: "Я не тот человек, чтобы объяснить отсутствие приобретений"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что он "не тот человек", чтобы объяснить отсутствие приобретений в это трансферное окно.

У клубов Премьер-Лиги остается всего шесть дней на комплектацию составов, а "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения и даже не приблизились к сделке по полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, который, как ожидалось, станет первым новичком Почеттино этим летом.



Маурисио уверяет, что его клуб активен на трансферном рынке, но одновременно допускает, что так и не получит никакого усиления.



"Да, такая вероятность существует. Мы упорно трудимся, но мы все в том же положении, что и в первый день трансферного окна — без приобретений".



"Думаю, я не тот человек, чтобы объяснить это. Конечно, люди ожидают объяснений от главного тренера, но в силу различных причин добавить игроков, которые могли бы помочь нам, оказалось сложно. Однако впереди еще неделя, и многое может произойти", — цитирует Почеттино Evening Standard.