Почеттино: "Я не тот человек, чтобы объяснить отсутствие приобретений"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что он "не тот человек", чтобы объяснить отсутствие приобретений в это трансферное окно.

У клубов Премьер-Лиги остается всего шесть дней на комплектацию составов, а "шпоры" до сих пор не совершили ни одного приобретения и даже не приблизились к сделке по полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, который, как ожидалось, станет первым новичком Почеттино этим летом.

Маурисио уверяет, что его клуб активен на трансферном рынке, но одновременно допускает, что так и не получит никакого усиления.

"Да, такая вероятность существует. Мы упорно трудимся, но мы все в том же положении, что и в первый день трансферного окна — без приобретений".

"Думаю, я не тот человек, чтобы объяснить это. Конечно, люди ожидают объяснений от главного тренера, но в силу различных причин добавить игроков, которые могли бы помочь нам, оказалось сложно. Однако впереди еще неделя, и многое может произойти", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 15:35

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  1. imfake 03.08.2018 16:18 # imfake
    сейчас произойдет абсолютно невиданная доселе тема. историческая херня. так как я пущу свою праведную струю не в 2 помойки сами знаете какие и не в лица их фанов, а в северолондонский петушасник.

    ибо какими же мелочными крохоборами надо быть, чтобы сначала завышать ценники на своих игроков в 1.5 раза, а потом в последнюю неделю суетиться собирать по сусекам гроши на бедолагу из пердива
    видимо, не тот клуб Ферги однажды назвал крошечным

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  2. aliabiev 03.08.2018 16:11 # aliabiev
    да продайте уже тоби в МЮ и деньги сразу появятся

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  3. brown-ale 03.08.2018 16:07 # brown-ale
    Можно снова переподписать контракты с Алли и Кейном, тогда болельщики так потекут, что и забудут о трансферах.

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  4. firmino9 03.08.2018 15:58 # firmino9
    Маурисио Терпеливый

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  5. zzspurs 03.08.2018 15:56 # zzspurs
    Если ни кого не продадим то и усиливаться будет тяжело.

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