Предложение "Тоттенхэма" по Грилишу не устраивает "Астон Виллу"

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс заверил, что "Тоттенхэм" даже не приблизился к приобретению плеймейкера Джека Грилиша.

Только накануне пресса утверждала, что 22-летний Грилиш станет первым новичком "шпор" этим летом, а переговоры с выступающей в Чемпионшипе "Астон Виллой" не станут проблемой для председателя "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



Однако на самом деле лондонцы еще не выдвинули предложение, которое бы устроило боссов бирмингемского клуба. Брюс считает, что "Астон Вилла" вполне может сохранить свое молодое дарование.



"Мы не хотим терять наших лучших игроков, но, конечно, все понимают, что у каждого есть своя цена. Самое главное, что владельцы не продадут Джека задешево. Это обнадеживает".



"Все мы знаем, как в футболе ведутся дела, но прямо сейчас "Тоттенхэм" даже не близок к той сумме, которую владельцы готовы рассмотреть. Обсуждать тут нечего: если они хотят купить нашего игрока, они должны сделать предложение, которое устроит руководство", - цитирует Брюса Evening Standard.