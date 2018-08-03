Предложение "Тоттенхэма" по Грилишу не устраивает "Астон Виллу"

Джек Грилиш Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс заверил, что "Тоттенхэм" даже не приблизился к приобретению плеймейкера Джека Грилиша.

Только накануне пресса утверждала, что 22-летний Грилиш станет первым новичком "шпор" этим летом, а переговоры с выступающей в Чемпионшипе "Астон Виллой" не станут проблемой для председателя "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Однако на самом деле лондонцы еще не выдвинули предложение, которое бы устроило боссов бирмингемского клуба. Брюс считает, что "Астон Вилла" вполне может сохранить свое молодое дарование.

"Мы не хотим терять наших лучших игроков, но, конечно, все понимают, что у каждого есть своя цена. Самое главное, что владельцы не продадут Джека задешево. Это обнадеживает".

"Все мы знаем, как в футболе ведутся дела, но прямо сейчас "Тоттенхэм" даже не близок к той сумме, которую владельцы готовы рассмотреть. Обсуждать тут нечего: если они хотят купить нашего игрока, они должны сделать предложение, которое устроит руководство", - цитирует Брюса Evening Standard.




Метки Астон Вилла, Грилиш, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. fascll 03.08.2018 16:35 # fascll
    и правильно, хватит шакалу еврейскому покупать за копейки, а продавать за охуилиарды

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  2. manutd-20champ 03.08.2018 16:25 # manutd-20champ
    так вот, г.леви

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  3. zzspurs 03.08.2018 15:51 # zzspurs
    Лучше Анте Ребича за 20млн.евро брать.

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