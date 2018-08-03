Чех задумывается о тренерской карьере
Голкипер "Арсенала" Петр Чех признался, что после завершения игровой карьеры планирует стать тренером.
Чех не раз говорил, что хочет пойти по примеру бывшего вратаря "Манчестер Юнайтед" Эдвина Ван Дер Сара и играть до 40 лет. Однако Петр заглядывает и в более отдаленное будущее, планируя попробовать себя на тренерском поприще.
"Я не видел себя в роли тренера раньше, но чем опытнее я становлюсь, тем больше думаю о том, чтобы попробовать. Думаю, это станет для меня следующим шагом в футболе".
"Я уже работаю над получением тренерской лицензии, чешская федерация футбола помогает мне в этом. Когда дело будет сделано, мне понадобится лицензия Pro от УЕФА. И уже затем, если мое желание никуда не исчезнет, я буду искать вакансии".
"Я всегда говорил, что решение о завершении карьеры зависит от того, как я буду себя чувствовать и буду ли я мотивирован. Пока я могу тренироваться на все 100 процентов, вопрос с уходом из футбола даже не стоит. Когда мое тело скажет "хватит", это будет уже другая история", - сообщил Чех Daily Mirror.
03.08.2018 14:00
Просмотров: 344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: