Дармиан передумал уходить из "Юнайтед"

Маттео Дармиан Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан передумал насчет смены клуба и готов остаться на "Олд Траффорд".

Из-за отсутствия основных игроков главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволил итальянцу сыграть во всех предсезонных матчах, что "Юнайтед" провел во время турне по США.

Маттео, ранее заявлявший о желании вернуться Серию А, расценил это как знак доверия. Теперь защитник отбросил мысли о возвращении в Серию А, где на него претендовали чуть ли не все ведущие клубы.

"Едва ли "Манчестер Юнайтед" и мистер Моуриньо откажутся от Маттео. Поэтому наиболее вероятно, что он не покинет Премьер-Лигу и останется в "Манчестер Юнайтед", - сообщил агент Туллио Тинти.




Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2018 13:00

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  1. best-fanunited 03.08.2018 13:54 # best-fanunited
    блин да норм игрок ведь, очень жаль что моур его всеравно усадит и загнобит.

    надеюсь утка с назначением лысого топаря на смену бабке не утка

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  2. mr-bog 03.08.2018 13:06 # mr-bog
    а вот и трансфер

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