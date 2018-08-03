Дармиан передумал уходить из "Юнайтед"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан передумал насчет смены клуба и готов остаться на "Олд Траффорд".

Из-за отсутствия основных игроков главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволил итальянцу сыграть во всех предсезонных матчах, что "Юнайтед" провел во время турне по США.



Маттео, ранее заявлявший о желании вернуться Серию А, расценил это как знак доверия. Теперь защитник отбросил мысли о возвращении в Серию А, где на него претендовали чуть ли не все ведущие клубы.



"Едва ли "Манчестер Юнайтед" и мистер Моуриньо откажутся от Маттео. Поэтому наиболее вероятно, что он не покинет Премьер-Лигу и останется в "Манчестер Юнайтед", - сообщил агент Туллио Тинти.