Бывший тренер Куртуа уверен, что Тибо уйдет из "Челси"
Бывший тренер сборной Бельгии Грэм Джонс уверен, что голкипер "Челси" Тибо Куртуа сменит клуб этим летом.
Как известно, "синие" не собираются продавать Куртуа в "Реал" до тех пор, пока не найдут ему замену. Вопрос упирается в сроки: трансферное окно для клубов Премьер-Лиге закрывается уже через неделю.
Тем не менее, Джонс, тренировавший Куртуа в сборной Бельгии, уверен: этим летом Тибо сменит "Стэмфорд Бридж" на "Сантьяго Бернабеу" – "Челси" не имеет смысла удерживать вратаря, чей контракт истекает уже через год.
"Конечно, это личное дело Тибо, но с учетом того, что его контракт рассчитан только на год, я уверен – он уйдет. Он великолепно показал себя на Чемпионате Мире и заслужил "Золотую перчатку". Думаю, теперь он сменит клуб", - сообщил Джонс Daily Mirror.
03.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
как всегда Челси уважительно относится к своим лидерам. Тибо так счастлив в Челси и фанаты его очень сильно любят. Атмосфера в клубе просто захватывает дух. Челси пример для подражания.
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Ссы на пенсов ТИБО!
Они тебе уже замену купили в лице Грина!
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Сча бы топ 3 вратаря мира терять бесплатно. А всё потому что летом 2017-ого не захотели ему 200 штук платить. Лол, сейчас он и на 250 не согласится. Минимум 280 будет просить. Проебались с носатым конечно, тут ничего не скажешь.
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Носатый питор, не смей мразь!
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