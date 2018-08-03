"Арсенал" продал Чубу Акпома в ПАОК
"Арсенал" объявил о продаже своего нападающего Чубы Акпома в греческий ПАОК. Сделка оценивается примерно в 2 миллиона фунтов.
Акпом является воспитанником академии "канониров". Чуба находился в системе лондонского клуба с шестилетнего возраста, но к своим 22 годам сыграл только 12 матчей за первую команду.
Также англичанин нигерийского происхождения успел побывать в аренде в "Брентфорде", "Ковентри", "Ноттингем Форест", "Халле", "Брайтоне" и "Сент-Трюйдене".
Сегодня пути Акпома и "Арсенала" окончательно разошлись. Чуба продолжит свою карьеру в клубе из Салоник, с которым он заключил контракт на три года.
03.08.2018 11:20
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