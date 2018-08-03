Жезус заключил новый контракт с "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус продлил сотрудничество с клубом до лета 2023 года.

21-летний бразилец перебрался на "Этихад" зимой прошлого года. Несмотря на пару серьезных травм, Жезус успел провести за "Сити" 53 матча, забил в них 24 мяча, а еще выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги.



В награду за продемонстрированный прогресс клуб подписал с Габриэлем новый контракт, предусматривающий повышение зарплаты за пределы 100 тысяч фунтов в неделю. Официальный сайт "горожан" сообщает, что сделка рассчитана до лета 2023 года.



"Я бы хотел поблагодарить фанатов за то, как они приняли меня здесь, и ту поддержку, которую они оказывали все это время. Думаю, переход в "Сити" был лучшим решением в моей жизни", - сообщил Жезус.