Кану: "Если "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу, это будет чудо"

Нванкво Кану Бывший нападающий "Арсенала" Нванкво Кану считает, что "канонирам" потребуется чудо, чтобы выиграть Премьер-Лигу в новом сезоне.

Этим летом "канониры" обзавелись новым рулевым, пригласив на тренерский мостик Унаи Эмери. Испанский специалист укрепил свою команду уже пятью новичками, которые, правда, меркнут в сравнении с некоторыми из дорогостоящих приобретений конкурентов по Премьер-Лиге.

В данный момент букмекеры считают "Арсенал" только шестым фаворитом на победу в Премьер-Лиге в сезоне 2018/19, и Кванкву соглашается, что ждать от Эмери чемпионства с первой же попытки нельзя.

"Мы должны дать ему (Эмери) время, чтобы он поставил свой стиль и заставил бы "Арсенал" играть так, как он хочет. Новым лицам и новым приобретениям всегда требуется время на адаптацию, но если получится так, что они выиграют лигу, это будет чудом — я могу только мечтать, чтобы это произошло".

"Это будет очень большое испытание для нового тренера. Болельщики будут требовать, чтобы они хорошо выступили в лиге в его первый год, а это всегда сложно для нового тренера".

"Первое, второй или третье место — это успех. "Арсенал" — очень большой клуб, и когда приходишь в такой клуб, ты обязан выиграть трофей. Если ты не можешь выиграть лигу, то должен выиграть другой трофей. Это тяжело, но именно этого ты ожидаешь от большого клуба и тренера такого уровня", — сообщил Кану Press Association Sport.



Метки Арсенал, Кану, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. hateciteh11 03.08.2018 11:30 # hateciteh11
    Крутой был игрок. Жаль что гейгунер.

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  2. owlrus-blue 03.08.2018 11:11 # owlrus-blue
    Кану: "Если "Арсенал" сохранит прописку в АПЛ, это будет чудо"

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