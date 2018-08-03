Педро продлил контракт с "Челси" до 2020 года

Педро Вингер Педро продлил на один год свой контракт с "Челси" — до 2020 года.

Напомним, Педро выступает за "синих" после своего перехода из "Барселоны" в 2015 году. Всего испанец сыграл 131 матч за "Челси" и забил 28 голов, завоевав в течение этого времени титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.

В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 31-летний Педро продлил сотрудничество с "Челси" и заявил о намерении добиться новых успехов.

"Это очень хорошо для меня, я по-настоящему счастлив в клубе, доволен своими партнерами по команде, болельщиками и клубом в целом".

"Мне важно продолжить свой путь с "Челси", мне комфортно здесь, и я хочу выиграть новые титулы и трофеи. Я хочу помогать команде, забивать голы, и повторюсь, я по-настоящему счастлив", — сообщил Педро.



Метки контракты, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 10:20

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  1. only--liverpool 03.08.2018 10:33 # only--liverpool
    Пидор идеален для синих шлюх

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  2. webfoot 03.08.2018 10:28 # webfoot
    некогда ворвавшийся в больщой футбол юноша Педрито, уже 31... уже большой Педр

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  3. danny949494 03.08.2018 10:27 # danny949494
    Норм для лавки.

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