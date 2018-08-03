Педро продлил контракт с "Челси" до 2020 года

Вингер Педро продлил на один год свой контракт с "Челси" — до 2020 года.

Напомним, Педро выступает за "синих" после своего перехода из "Барселоны" в 2015 году. Всего испанец сыграл 131 матч за "Челси" и забил 28 голов, завоевав в течение этого времени титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.



В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 31-летний Педро продлил сотрудничество с "Челси" и заявил о намерении добиться новых успехов.



"Это очень хорошо для меня, я по-настоящему счастлив в клубе, доволен своими партнерами по команде, болельщиками и клубом в целом".



"Мне важно продолжить свой путь с "Челси", мне комфортно здесь, и я хочу выиграть новые титулы и трофеи. Я хочу помогать команде, забивать голы, и повторюсь, я по-настоящему счастлив", — сообщил Педро.