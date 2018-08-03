"Лестер" продал Ахмеда Мусу

"Лестер" попрощался с нападающим Ахмедом Мусой, который продолжит свою карьеру в "Аль-Насре" из Саудовской Аравии.

Напомним, в 2016 году "лисы" обновили свой трансферный рекорд, пригласив игрока сборной Нигерии из ЦСКА за 16.6 миллионов фунтов. С тех пор Муса забил только два гола в 21 матчей Премьер-Лиги, а часть прошлого сезона провел в своем бывшем клубе на правах аренды.



Этим летом "Лестер" решил окончательно отказаться от услуг 25-летнего нападающего, позволив тому уехать в Саудовскую Аравию. Сегодня "Аль-Наср" объявил о подписании контракта на четыре года с Ахмедом, не раскрыв финансовые условия сделки с английским клубом.



Добавим, что на Чемпионате Мира в России этим летом Муса отличился дважды, оформив дубль против сборной Исландии на групповом этапе.