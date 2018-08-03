Лэмпард: "Комфортная работа на телевидении — не для меня"
Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему он оставил комфортную работу на телевидении и решил попробовать себя на тренерском поприще.
Спустя 18 месяцев после завершения игровой карьеры легенда "Челси" осознал, что ему не хватает прежнего адреналина, который он получал на протяжении двух десятков лет выступлений. Поэтому-то Фрэнк и решил возглавить клуб Чемпионшипа.
"Когда ты так долго играешь в футбол, то затем тебе не хватает этого духа соперничества. Я был обязан воспользоваться этой возможностью и не мог мириться с легкой жизнью".
"Мы очень долго переписывались со Стивеном (Джеррардом, главным тренером "Рейнджерс") во вторник, обсуждаю безумную жизнь тренера и то, как мы оба смотрим на это. Мы оба одинаковы, и мы наслаждаемся каждой минутой этого процесса. Это странно, и ты не можешь выключиться, потому что хочешь преуспеть. Так я это ощущаю".
"Ты сосредоточен на работе в каждый момент времени и просто не можешь отвлечься от нее. Эта работа занимает тебя все 24 часа и лишает сна. С этим ничего не поделать, но ты обожаешь это".
"Работать на телевидении комфортно, а здесь ты под давлением, потому что хочешь делать свою работу как можно лучше. Но когда ты так долго соперничал как игрок, тебе не хватает этого", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
03.08.2018 09:00
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Последние комментарии:
Лэмпс это шлюшка с Вест Хэма никакого отношения к синей помойке не имеет
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Стало скучно без их соперничества на поле. Легендарные 8-ки которым и доказывать уже ничего не нужно.
Пысы: Б*я я х*ею от местной школоты, говновысеров, и компьютерных дрочеров которые кроме как кончать изо рта на монитор них*я в жизни не добились.
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такой же ссака как и Анри и Жирот в качестве тренера. Триадой обосрутся и пойдут к Невилу и Каре жопу лизать хоть на вьюшечку попасть.
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Так чьё же это интервью? Админ ты ебобо?
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Удачи Фрэнки. Офигенное поколение тренеров будет, если у него, Терри, Анри и Стиви получится.
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Лэмпард топарь жуткий....
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Обосрется ибо синяя шлюха
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Даже в этой новости, где речь сказал только один человек, умудрились ошибку "родить".
Admin damn you
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оч надеюсь что Френки преуспеет
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обсерится и пойдет на тв.
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Пусть наберется опыта в Шипе! Года через 3-4 ждем в элите!
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