Лэмпард: "Комфортная работа на телевидении — не для меня"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему он оставил комфортную работу на телевидении и решил попробовать себя на тренерском поприще.

Спустя 18 месяцев после завершения игровой карьеры легенда "Челси" осознал, что ему не хватает прежнего адреналина, который он получал на протяжении двух десятков лет выступлений. Поэтому-то Фрэнк и решил возглавить клуб Чемпионшипа.

"Когда ты так долго играешь в футбол, то затем тебе не хватает этого духа соперничества. Я был обязан воспользоваться этой возможностью и не мог мириться с легкой жизнью".

"Мы очень долго переписывались со Стивеном (Джеррардом, главным тренером "Рейнджерс") во вторник, обсуждаю безумную жизнь тренера и то, как мы оба смотрим на это. Мы оба одинаковы, и мы наслаждаемся каждой минутой этого процесса. Это странно, и ты не можешь выключиться, потому что хочешь преуспеть. Так я это ощущаю".

"Ты сосредоточен на работе в каждый момент времени и просто не можешь отвлечься от нее. Эта работа занимает тебя все 24 часа и лишает сна. С этим ничего не поделать, но ты обожаешь это".

"Работать на телевидении комфортно, а здесь ты под давлением, потому что хочешь делать свою работу как можно лучше. Но когда ты так долго соперничал как игрок, тебе не хватает этого", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.



Метки Дерби, Лэмпард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1283

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 03.08.2018 10:37 # only--liverpool
    Лэмпс это шлюшка с Вест Хэма никакого отношения к синей помойке не имеет

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  2. gringo1990 03.08.2018 10:21 # gringo1990
    Стало скучно без их соперничества на поле. Легендарные 8-ки которым и доказывать уже ничего не нужно.
    Пысы: Б*я я х*ею от местной школоты, говновысеров, и компьютерных дрочеров которые кроме как кончать изо рта на монитор них*я в жизни не добились.

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  3. rj1992 03.08.2018 10:09 # rj1992
    такой же ссака как и Анри и Жирот в качестве тренера. Триадой обосрутся и пойдут к Невилу и Каре жопу лизать хоть на вьюшечку попасть.

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  4. keita 03.08.2018 10:04 # keita
    Так чьё же это интервью? Админ ты ебобо?

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  5. brown-ale 03.08.2018 09:57 # brown-ale
    Удачи Фрэнки. Офигенное поколение тренеров будет, если у него, Терри, Анри и Стиви получится.

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  6. chelsealondon 03.08.2018 09:49 # chelsealondon
    Лэмпард топарь жуткий....

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  7. only--liverpool 03.08.2018 09:40 # only--liverpool
    Обосрется ибо синяя шлюха

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  8. staryi-eblan 03.08.2018 09:31 # staryi-eblan
    Даже в этой новости, где речь сказал только один человек, умудрились ошибку "родить".

    Admin damn you

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  9. lfcynwa 03.08.2018 09:28 # lfcynwa
    оч надеюсь что Френки преуспеет

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  10. lahmatyj 03.08.2018 09:14 # lahmatyj
    обсерится и пойдет на тв.

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  11. cezar 03.08.2018 09:11 # cezar
    Пусть наберется опыта в Шипе! Года через 3-4 ждем в элите!

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