Лэмпард: "Комфортная работа на телевидении — не для меня"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему он оставил комфортную работу на телевидении и решил попробовать себя на тренерском поприще.

Спустя 18 месяцев после завершения игровой карьеры легенда "Челси" осознал, что ему не хватает прежнего адреналина, который он получал на протяжении двух десятков лет выступлений. Поэтому-то Фрэнк и решил возглавить клуб Чемпионшипа.



"Когда ты так долго играешь в футбол, то затем тебе не хватает этого духа соперничества. Я был обязан воспользоваться этой возможностью и не мог мириться с легкой жизнью".



"Мы очень долго переписывались со Стивеном (Джеррардом, главным тренером "Рейнджерс") во вторник, обсуждаю безумную жизнь тренера и то, как мы оба смотрим на это. Мы оба одинаковы, и мы наслаждаемся каждой минутой этого процесса. Это странно, и ты не можешь выключиться, потому что хочешь преуспеть. Так я это ощущаю".



"Ты сосредоточен на работе в каждый момент времени и просто не можешь отвлечься от нее. Эта работа занимает тебя все 24 часа и лишает сна. С этим ничего не поделать, но ты обожаешь это".



"Работать на телевидении комфортно, а здесь ты под давлением, потому что хочешь делать свою работу как можно лучше. Но когда ты так долго соперничал как игрок, тебе не хватает этого", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.