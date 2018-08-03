Алдервейрелд проведет еще год в "Тоттенхэме", если не сможет уйти в МЮ

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", но опасается, что из-за чересчур высокой цены не сможет осуществить свое желание этим летом.

Как известно, Алдервейрелд решил не подписывать новый контракт, а его действующий истекает уже через год. У "шпор" есть опция по автоматическому продлению трудового договора на 12 месяцев, но в таком случае следующим летом Тоби будет доступен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Учитывая все это, "Тоттенхэм" с самого начала этого трансферного окна был готов продать Тоби. Однако "Юнайтед", главный претендент на 29-летнего бельгийца, по-прежнему отказывается платить запрашиваемые 75 млн. фунтов.



При этом сам Алдервейрелд, как утверждает Daily Mirror, предпочитает именно "красных дьяволов". Тоби даже готов отклонить любые другие предложения, если переход в "Юнайтед" окажется невозможен.



В худшем для себя случае Алдервейрелд готов задержаться в "Тоттенхэме" еще на один год, однако это грозило бы лондонскому клубу большими финансовыми потерями, поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни "шпоры" все-таки понизят цену за Тоби.



Добавим, что уже в ближайший уикенд Тоби вернется в Лондон, чтобы начать предсезонную подготовку.