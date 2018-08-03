"Вулверхэмптон" заплатит 18 миллионов фунтов за Траоре

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" собирается обновить свой трансферный рекорд, заплатив 18 миллионов фунтов за вингера "Мидлсбро" Адаму Траоре.

По информации The Telegraph, 22-летний Траоре является приоритетом для главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санти на оставшиеся дни трансферного окна.



Ранее этим летом "Вулверхэмптон" уже сделал одно предложение насчет игрока молодежной сборной Испании, однако "Мидлсбро" не согласился на 12 млн. фунтов в виде компенсации.



Теперь "волки" собираются увеличить сумму в полтора раза — до 18 млн. фунтов, которые прописаны в контракте Адамы в качестве отступных.



Ожидается, что клуб с "Молинью" завершит приобретение Траоре в начале следующей недели, а 20% от суммы трансфера — 3.6 млн. фунтов — достанутся бывшему клубу Адамы "Астон Вилле".