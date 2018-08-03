Уилфрид Заха хочет перейти в "Челси"
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха настроен перебраться в "Челси" до закрытия летнего трансферного окна.
Ранее этим летом стало известно, что игрок сборной Кот-д'Ивуара отклонил предложение своего клуба о новом контракте с увеличением зарплаты со 100 до 125 тысяч фунтов в неделю. Пресса тут же принялась сватать Уилфрида в "Эвертон", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, отказ Захи от продления сотрудничества действительно связан с его желанием покинуть "Селхерст Парк". Однако далеко уезжать Уилфрид не собирается.
По информации издания, 25-летний Заха уже сообщил своим партнерам по "Пэлас", что надеется продолжить карьеру в "Челси". Уилфрид настроен решительно и даже готов подать прошение о трансфере.
Напомним, Заха вернулся к "орлам" в феврале 2015 после неудачной попытки заиграть в "Манчестер Юнайтед". С тех пор Уилфрид значительно добавил и стал гораздо более зрелым игроком, отметившись девятью голами и тремя результативными передачами в прошлом сезоне.
03.08.2018 06:00
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Последние комментарии:
Синяя помойка - это сборище нонеймного сброда
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нормальный псих, играет с чертинкой как суаресы и тп,
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хочет поиграть в Еврокубках
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Пулишича не потянули, вестимо.
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Забавный малый. Помнится как кричал что он лучший после Лео и Криша в момент перехода в Манчестер ))
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Где все?
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Заворачивайте
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