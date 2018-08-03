Уилфрид Заха хочет перейти в "Челси"

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха настроен перебраться в "Челси" до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее этим летом стало известно, что игрок сборной Кот-д'Ивуара отклонил предложение своего клуба о новом контракте с увеличением зарплаты со 100 до 125 тысяч фунтов в неделю. Пресса тут же принялась сватать Уилфрида в "Эвертон", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, отказ Захи от продления сотрудничества действительно связан с его желанием покинуть "Селхерст Парк". Однако далеко уезжать Уилфрид не собирается.

По информации издания, 25-летний Заха уже сообщил своим партнерам по "Пэлас", что надеется продолжить карьеру в "Челси". Уилфрид настроен решительно и даже готов подать прошение о трансфере.

Напомним, Заха вернулся к "орлам" в феврале 2015 после неудачной попытки заиграть в "Манчестер Юнайтед". С тех пор Уилфрид значительно добавил и стал гораздо более зрелым игроком, отметившись девятью голами и тремя результативными передачами в прошлом сезоне.



Метки Заха, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1595

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. only--liverpool 03.08.2018 07:54 # only--liverpool
    Синяя помойка - это сборище нонеймного сброда

    (ответить)

  2. gio 03.08.2018 07:37 # gio
    нормальный псих, играет с чертинкой как суаресы и тп,

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 03.08.2018 07:08 # pistolero-lfc
    хочет поиграть в Еврокубках

    (ответить)

  4. alexomck 03.08.2018 07:05 # alexomck
    Пулишича не потянули, вестимо.

    (ответить)

  5. gringo1990 03.08.2018 06:22 # gringo1990
    Забавный малый. Помнится как кричал что он лучший после Лео и Криша в момент перехода в Манчестер ))

    (ответить)

  6. das357 03.08.2018 06:19 # das357
    Где все?

    (ответить)

  7. das357 03.08.2018 06:17 # das357
    Заворачивайте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: