Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" может выменять Антони Мартиаля на Джерома Боатенга или Роберта Левандовски. "Челси" проявил интерес к Матео Ковачичу. Давида Де Хеа в шутку обозвали "Кариусом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" готов потребовать у "Баварии" нападающего Роберта Левандовски в обмен на Антони Мартиаля, который вызывает большой интерес у чемпионов Бундеслиги. (The Sun)



Либо же "Юнайтед" может выменять Мартиаля на защитника "Баварии" Джерома Боатенга. (Bild)



Защитник "Юнайтед" Маркос Рохо заинтересовал "Эвертон", ПСЖ, "Марсель" и "Зенит". (The Sun)



"Юнайтед" согласовал условия личного контракта с защитником "Барселоны" Йерри Миной, и теперь колумбиец ждет, пока два клуба договорятся между собой. (Mundo Deportivo)



"Челси" заинтересован в полузащитнике "Реала" Матео Ковачиче, который отказался от перехода в "Юнайтед". (Calciomercato)



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри скажет голкиперу Тибо Куртуа, что тот не перейдет в "Реал" этим летом — у "синих" нет адекватной замены бельгийцу. (Daily Star)



"Манчестер Сити" может попытаться приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти до закрытия трансферного окна. (Tuttomercatoweb)



"Ливерпулю" не удается найти клуб, готовый заплатить 12 млн. фунтов за голкипера Симона Миньоле, поэтому следующий сезон бельгиец может провести в аренде. (Liverpool Echo)



"Борнмуту" необходимо увеличить свое предложение до 30 млн. фунтов, чтобы убедить "Леванте" отпустить полузащитника Джефферсона Лерму. (The Sun)



"Вест Бромвич" потребовал 20 млн. фунтов от "Бернли" за нападающего Джея Родригеса. (The Guardian)



"Мидлсбро" отклонил предложение "Бернли" в 11 млн. фунтов по защитнику Бену Гибсону. (Northern Echo)



"Вест Бромвич" лидирует в борьбе за вингера Шейи Оджо, которого "Ливерпуль" оценил в 15 млн. фунтов. (Goal)



"Уотфорд" планирует заменить проданного в "Эвертон" Ришарлисона с помощью Рашида Геззаля из "Монако". (ESPN)



"Уотфорд" не продаст нападающего Троя Дини этим летом. (Sky Sports)



Вингер "Эвертона" Кевин Миральяс близок к переходу в "Фиорентину" на правах аренды. (Sky Sports)



Полузащитник "Андерлехта" Леандер Дендонкер отверг интерес "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптона". (The Sun)



"Вест Хэм" обсуждает приобретение защитника "Гавра" Гарольда Мукуди, оцениваемого в 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник "Стоука" Чарли Адам задумывается о возвращении в свой первый клуб "Рейнджерс". (talkSPORT)



Другое



Новичок "Челси" Жоржиньо забрал 5-й номер у защитника Курта Зума. (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган вернулся к тренировкам с маской на лице, потому что летом перенес операцию по исправлению носовой перегородки. (Daily Mail)



Представитель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что в резком росте трансферных цен виноваты "Сити" и ПСЖ. (Goal)



Главный тренер "Осиека" Зоран Зекич показал средний палец болельщикам "Рейнджерс" после вылета от команды Стивена Джеррарда в квалификации Лиги Европы. (Daily Mail)



"Эй, Кариус!" — в шутку поприветствовал своего партнера по сборной Испании Давида Де Хеа полузащитник Марко Асенсио перед товарищеским матчем "Юнайтед" и "Реала" в США. (Daily Mail)