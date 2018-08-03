"Бернли" прошел "Абердин" в квалификации Лиги Европы

Бернли "Бернли" преодолел 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, одолев "Абердин" по сумме двух матчей со счетом 4:2.

Команды обменялись голами еще в первом тайме, повторив счет матча в Шотландии неделю назад. В дальнейшем игра проходила с некоторым преимуществом "бордовых", но им никак не удавалось дожать соперника.

В итоге выяснение отношение перешло в экстра-таймы, и здесь "Бернли" оказался сильнее. Сперва Джек Корк неотразимо пробил головой, а затем Эшли Барнс реализовал пенальти — 3:1.

Таким образом, команда Шона Дайча выходит в 3-й раунд квалификации, где теперь сыграет против "Истанбул Башакшехира", за который выступают такие известные игроки, как Гаэль Клиши, Арда Туран и Эммануэль Адебайор.

"Бернли" (Англия) — "Абердин" (Шотландия) — 3:1 (1:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 4:2

Голы: Вуд 6, Корк 101, Барнс 114 (пен) — Фергюсон 27.

"Бернли": Линдегор, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд (Тэйлор 90), Корк, Вествуд (Хендрик 105), Леннон (О'Нил 87), Гудмундссон, Вуд (Барнс 45), Вокс.



Метки Абердин, Бернли, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2018 00:25

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Последние комментарии:




  1. rentv 03.08.2018 00:32 # rentv
    Сука, Михайло, ну почему это блять не на главной?

    Что за неуважение?

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  2. rentv 03.08.2018 00:32 # rentv
    Просто лучшие.

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  3. wolfsmensch 03.08.2018 00:31 # wolfsmensch
    были моменты, чтобы в основное время дожимать. впрочем и Абердин убедительно смотрелся.
    Удачи Бернли в матче с турками

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