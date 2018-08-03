"Бернли" прошел "Абердин" в квалификации Лиги Европы

"Бернли" преодолел 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, одолев "Абердин" по сумме двух матчей со счетом 4:2.

Команды обменялись голами еще в первом тайме, повторив счет матча в Шотландии неделю назад. В дальнейшем игра проходила с некоторым преимуществом "бордовых", но им никак не удавалось дожать соперника.



В итоге выяснение отношение перешло в экстра-таймы, и здесь "Бернли" оказался сильнее. Сперва Джек Корк неотразимо пробил головой, а затем Эшли Барнс реализовал пенальти — 3:1.



Таким образом, команда Шона Дайча выходит в 3-й раунд квалификации, где теперь сыграет против "Истанбул Башакшехира", за который выступают такие известные игроки, как Гаэль Клиши, Арда Туран и Эммануэль Адебайор.



"Бернли" (Англия) — "Абердин" (Шотландия) — 3:1 (1:1) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 4:2



Голы: Вуд 6, Корк 101, Барнс 114 (пен) — Фергюсон 27.



"Бернли": Линдегор, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд (Тэйлор 90), Корк, Вествуд (Хендрик 105), Леннон (О'Нил 87), Гудмундссон, Вуд (Барнс 45), Вокс.